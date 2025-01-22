貓的年齡對照表｜貓年齡判斷方式＋老貓照顧要點一次看！
貓的年齡對照表看這裡！您知道貓幾歲算老嗎？本文將提供一份簡易貓年齡換算表，並說明毛爸媽必知的10種貓老化跡象及6大老貓照顧要點，讓您輕鬆掌握貓咪的生命階段及身心需求，陪伴毛孩健康優雅地步入晚年。
Article
目錄
一、貓年紀換算人類是幾歲？貓的年齡對照表大公開！
（一）認識貓年齡判斷方式：牙齒、體重、毛髮都是關鍵！
各年齡階段的貓咪營養需求皆不同，飲食及照護重點也不一樣。但若是不清楚貓咪確切年紀時，該怎麼辦呢？此時，建議可以帶到獸醫診所，讓專業獸醫師協助評估其年齡區間，以確保毛孩能獲得該階段所需的營養與照護。
一般來說，獸醫師評估的基準可能包括：
幼貓年齡判斷方式
- 牙齒生長：牙齒發育是判斷幼貓年齡最可靠的方法。幼貓約在 3～4 週大時開始長出乳牙，到 6～7 週大時長齊；約 3 個月大時開始換牙，到 6～7 個月大時，就會長出 30 顆成牙。
- 體重：幼貓的體重增長也是判斷年齡的重要指標。健康的幼貓在成長期會快速增重，獸醫可以根據幼貓的體重和整體發育狀況，大致推估其年齡。
成貓與老貓年齡判斷方式
- 牙齒磨損：成貓的牙齒會隨著年齡增長而磨損，獸醫可以透過觀察牙齒的磨損程度和牙垢堆積來估計貓咪的年齡。
- 毛髮和皮膚：一般來說，老貓的毛髮通常較沒有光澤，皮膚彈性也較低。且老貓也較可能因關節及口腔問題減少自我梳理毛髮的頻率，進而影響毛髮的健康狀況。
- 肌肉：就跟人類一樣，貓咪高齡時也容易出現肌肉流失的問題。獸醫會參考專業的評分表來評估貓咪肌肉流失的情況，同時也會檢查是否有行動或關節的問題。
- 眼睛健康：貓咪的眼睛也可能是協助獸醫判斷年齡的依據。例如，老貓通常較容易有虹膜退化、眼白混濁等症狀。
小提醒，每隻貓咪的成長狀況與健康情形都有個別差異，還是需經由獸醫師專業評估，才能提供愛貓最適合的飲食與照顧建議喔！
（二）貓一歲等於人幾歲？貓年齡換算表總整理
貓咪年齡換算成人類年齡是多少歲呢？以下提供一份簡易的貓咪年齡對照表供大家參考，讓飼主們更好理解毛孩的成長階段！
貓年齡對照表
|貓咪生命階段
|貓咪年齡
|人類年齡
|幼貓期（Kitten）
|0–1 個月
|0-1 歲
|2 個月
|2 歲
|3 個月
|4 歲
|4 個月
|6 歲
|5 個月
|8 歲
|6 個月
|10 歲
|少年期（Junior）
|7 個月
|12 歲
|1 歲
|15 歲
|2 歲
|24 歲
|壯年期（Prime）
|3 歲
|28 歲
|4 歲
|32 歲
|5 歲
|36 歲
|6 歲
|40 歲
|熟齡期（Mature）
|7 歲
|44 歲
|8 歲
|48 歲
|9 歲
|52 歲
|10 歲
|56 歲
|高齡期（Senior）
|11 歲
|60 歲
|12 歲
|64 歲
|13 歲
|68 歲
|14 歲
|72 歲
|超高齡期（Super Senior）
|15 歲
|76 歲
|16 歲
|80 歲
|17 歲
|84 歲
|18 歲
|88 歲
|19 歲
|92 歲
|20 歲
|96 歲
二、貓幾歲算老？出現這 10 種貓老化跡象要留意！
（一）貓平均壽命有多長？
貓咪的平均壽命通常落在 13～17 歲之間，但仍會受到品種、飲食營養、生活環境與習慣等多項因素而異。以較少受到遺傳疾病影響的混種貓（米克斯）及部分品種貓（如暹羅貓）來說，活到 20 歲（相當於人類 96 歲）也是很有可能的。
（二）貓咪初老警訊
根據美國貓科醫師協會（AAFP），貓咪於 10 歲以後正式進入老年階段。不過，許多獸醫會建議從 7 歲開始就把貓咪當作「老貓」來照顧，提早為步入高齡做準備。
若家中毛孩出現以下跡象，就代表牠們可能已經開始老化：
- 體重下降
- 行動變遲緩、不愛與人互動
- 食慾下降
- 牙齒狀況惡化
- 夜間視力退化、晚上行動不如以前靈活
- 聽力衰退、反應力降低
- 嗜睡、活動量減少
- 毛髮失去光澤、自我梳理頻率降低
- 情緒較不穩、容易生氣
- 如廁習慣出現變化
三、老貓照顧要注意哪些事？6 大要點陪伴毛孩健康養老！
隨著年齡增長，老貓的身體和心理都會出現一定程度的變化。因此，飼主在照顧上需多留意以下 6 大重點，以滿足老貓特殊的需求：
老貓照顧要點 1：提高健檢頻率
7 歲以上熟齡期的貓咪建議每年進行 1 次健康檢查，11 歲以上進入高齡期的老貓建議提高頻率為每年 2 次，以及時發現潛在的健康問題。
老貓照顧要點 2：調整飲食
貓咪的味覺和嗅覺會隨著老化而逐漸衰退，因此建議可以選擇熟齡與老齡貓專用飼料，專為老貓設計的飼料適口性高、含有豐富易消化蛋白質、葡萄糖胺、軟骨素、蔬菜纖維、魚油（EPA／DHA）等營養成分，讓老毛孩更有願意吃飯，同時維持均衡營養。
老貓照顧要點 3：維持水分攝取
老貓容易出現便秘、腎臟疾病等健康狀況，尤其是當貓咪飲水量不足的時候。因此飼主需特別留意牠們是否有喝足適量的水。建議可在家中四處擺放多個淺水盆、飲水機，或是改餵濕糧，以提高牠們的水分攝取量。
老貓照顧要點 4：提升環境安全
老貓的關節容易出問題，體力也比較差。建議可採取以下措施，提升毛孩生活舒適度：
- 在牠們喜歡的高處設置斜坡或樓梯，方便牠們上下
- 提供舒適、柔軟的床墊，讓牠們能好好休息
- 使用較淺的貓砂盆，降低進出時的困難度
- 在家中各樓層皆放置食物、貓砂盆和水盆，減少牠們需要上下樓梯的頻率
老貓照顧要點 5：觀察行為改變
貓咪非常擅長隱藏身體不適，因此飼主務必多觀察貓咪是否有出現跛腳、食量下降、活動力下降、變得不愛理人等行為的改變，才能在病情惡化前及早介入處理。
老貓照顧要點 6：留意體態及體重
老貓的體態與體重是健康的重要指標，任何變化都可能反映潛在問題。體重減輕可能與腎病、甲狀腺亢進或消化問題有關，而體重增加則可能是活動量減少或慢性疾病的信號。因此，飼主應每月測量體重並記錄數據，同時觀察腰線與肋骨，判斷是否過胖或過瘦，若發現異常，應調整飲食，選擇適合熟齡與老齡貓的專用飼料，並增加互動與運動，幫助牠們保持健康的體態與活力。
掌握這些要點，多陪伴牠們，就能幫助家中老貓更安穩、快樂的度過老年生活。最後仍要提醒大家，每隻貓咪的健康狀況都不同，若在照顧上有任何疑問，請隨時諮詢您的獸醫，他們會很樂意提供所需的幫助。
不確定哪款營養配方適合家中的老貓嗎？
找到最適合您愛寵的精準營養配方
回答幾個有關您愛寵的問題
獲得量身訂製的營養配方推薦
解鎖愛寵的健康追蹤
分享此頁面