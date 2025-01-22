貓的年齡對照表｜貓年齡判斷方式＋老貓照顧要點一次看！

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一、貓年紀換算人類是幾歲？貓的年齡對照表大公開！

（一）認識貓年齡判斷方式：牙齒、體重、毛髮都是關鍵！

各年齡階段的貓咪營養需求皆不同，飲食及照護重點也不一樣。但若是不清楚貓咪確切年紀時，該怎麼辦呢？此時，建議可以帶到獸醫診所，讓專業獸醫師協助評估其年齡區間，以確保毛孩能獲得該階段所需的營養與照護。

一般來說，獸醫師評估的基準可能包括：

幼貓年齡判斷方式

牙齒生長：牙齒發育是判斷幼貓年齡最可靠的方法。幼貓約在 3～4 週大時開始長出乳牙，到 6～7 週大時長齊；約 3 個月大時開始換牙，到 6～7 個月大時，就會長出 30 顆成牙。

體重：幼貓的體重增長也是判斷年齡的重要指標。健康的幼貓在成長期會快速增重，獸醫可以根據幼貓的體重和整體發育狀況，大致推估其年齡。

成貓與老貓年齡判斷方式

牙齒磨損：成貓的牙齒會隨著年齡增長而磨損，獸醫可以透過觀察牙齒的磨損程度和牙垢堆積來估計貓咪的年齡。

毛髮和皮膚：一般來說，老貓的毛髮通常較沒有光澤，皮膚彈性也較低。且老貓也較可能因關節及口腔問題減少自我梳理毛髮的頻率，進而影響毛髮的健康狀況。

肌肉：就跟人類一樣，貓咪高齡時也容易出現肌肉流失的問題。獸醫會參考專業的評分表來評估貓咪肌肉流失的情況，同時也會檢查是否有行動或關節的問題。

眼睛健康：貓咪的眼睛也可能是協助獸醫判斷年齡的依據。例如，老貓通常較容易有虹膜退化、眼白混濁等症狀。

小提醒，每隻貓咪的成長狀況與健康情形都有個別差異，還是需經由獸醫師專業評估，才能提供愛貓最適合的飲食與照顧建議喔！

（二）貓一歲等於人幾歲？貓年齡換算表總整理

貓咪年齡換算成人類年齡是多少歲呢？以下提供一份簡易的貓咪年齡對照表供大家參考，讓飼主們更好理解毛孩的成長階段！

貓年齡對照表

貓咪生命階段 貓咪年齡 人類年齡 幼貓期（Kitten） 0–1 個月 0-1 歲 2 個月 2 歲 3 個月 4 歲 4 個月 6 歲 5 個月 8 歲 6 個月 10 歲 少年期（Junior） 7 個月 12 歲 1 歲 15 歲 2 歲 24 歲 壯年期（Prime） 3 歲 28 歲 4 歲 32 歲 5 歲 36 歲 6 歲 40 歲 熟齡期（Mature） 7 歲 44 歲 8 歲 48 歲 9 歲 52 歲 10 歲 56 歲 高齡期（Senior） 11 歲 60 歲 12 歲 64 歲 13 歲 68 歲 14 歲 72 歲 超高齡期（Super Senior） 15 歲 76 歲 16 歲 80 歲 17 歲 84 歲 18 歲 88 歲 19 歲 92 歲 20 歲 96 歲

資料來源：International Cat Care

二、貓幾歲算老？出現這 10 種貓老化跡象要留意！