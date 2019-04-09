El valor nutricional de los granos en el alimento para perros y gatos

Cuando hablamos de los ingredientes en los alimentos para mascotas, es importante recordar que su función principal es proporcionar energía y nutrientes vitales para mantener la salud de perros y gatos. Si bien, como seres humanos, a menudo nos centramos en ingredientes específicos de nuestra dieta, debemos adoptar un enfoque basado en los nutrientes para los alimentos para mascotas.

Según el Pet Food Institute, los perros y los gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales en sus dietas.1 Por lo tanto, se recomienda a los dueños de mascotas que se aseguren de que su gato o perro reciba una combinación específica de nutrientes en la dieta que responda a las necesidades únicas de la mascota. Los ingredientes por sí solos no pueden garantizar que cada uno de estos nutrientes esté presente ni que se aporten en las cantidades adecuadas en el alimento de una mascota.

En cambio, si se adopta un método basado en los nutrientes, podemos priorizar las necesidades de perros y gatos en la producción de alimentos e investigar ingredientes en función de los nutrientes de alta calidad que pueden proporcionar. Con este enfoque, también nos aseguramos de obtener ingredientes altamente digeribles para apoyar la absorción de nutrientes de una mascota.

Con eso en mente, exploremos cómo se pueden usar los granos para proporcionar algunos de los nutrientes clave que necesitan los perros y gatos, y cómo se asemejan a otros ingredientes.

¿Qué son los granos?

Los granos, comúnmente denominados "cereales" o "granos de cereales" son las semillas comestibles de pastos específicos e incluyen trigo, maíz, arroz, cebada, avena y centeno, por nombrar algunos.

¿Los cereales son nutritivos para perros y gatos?

Cuando se procesan de manera adecuada, los granos y los cereales proporcionan una gran cantidad de energía y nutrientes digeribles para perros y gatos. Estas incluyen: