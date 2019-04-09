El valor nutricional de los granos en el alimento para perros y gatos
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Cuando hablamos de los ingredientes en los alimentos para mascotas, es importante recordar que su función principal es proporcionar energía y nutrientes vitales para mantener la salud de perros y gatos. Si bien, como seres humanos, a menudo nos centramos en ingredientes específicos de nuestra dieta, debemos adoptar un enfoque basado en los nutrientes para los alimentos para mascotas.
Según el Pet Food Institute, los perros y los gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales en sus dietas.1 Por lo tanto, se recomienda a los dueños de mascotas que se aseguren de que su gato o perro reciba una combinación específica de nutrientes en la dieta que responda a las necesidades únicas de la mascota. Los ingredientes por sí solos no pueden garantizar que cada uno de estos nutrientes esté presente ni que se aporten en las cantidades adecuadas en el alimento de una mascota.
En cambio, si se adopta un método basado en los nutrientes, podemos priorizar las necesidades de perros y gatos en la producción de alimentos e investigar ingredientes en función de los nutrientes de alta calidad que pueden proporcionar. Con este enfoque, también nos aseguramos de obtener ingredientes altamente digeribles para apoyar la absorción de nutrientes de una mascota.
Con eso en mente, exploremos cómo se pueden usar los granos para proporcionar algunos de los nutrientes clave que necesitan los perros y gatos, y cómo se asemejan a otros ingredientes.
¿Qué son los granos?
Los granos, comúnmente denominados "cereales" o "granos de cereales" son las semillas comestibles de pastos específicos e incluyen trigo, maíz, arroz, cebada, avena y centeno, por nombrar algunos.
¿Los cereales son nutritivos para perros y gatos?
Cuando se procesan de manera adecuada, los granos y los cereales proporcionan una gran cantidad de energía y nutrientes digeribles para perros y gatos. Estas incluyen:
Vitamina E
Vitamina B
Ácido linoleico
Uno de los principales beneficios nutricionales de los cereales son los carbohidratos de alta calidad que aportan. Los carbohidratos son una de las tres categorías de macronutrientes, junto con las grasas y las proteínas, que se incluyen en las dietas de los animales y actúan como la principal fuente de energía para las mascotas.2 Los granos y los cereales también tienen un alto contenido de fibra, que es un nutriente beneficioso para permitir funciones gastrointestinales saludables en perros y gatos.
De hecho, algunos granos, como el arroz integral o blanco, pueden recomendarse para perros o gatos que experimentan problemas gastrointestinales como diarrea, ya que son naturalmente fáciles de digerir para las mascotas.
¿Pueden los perros y los gatos digerir granos y cereales?
Además de los nutrientes que ofrecen los granos y los cereales, es importante considerar su digestibilidad para las mascotas. La digestibilidad se refiere a la cantidad de nutrientes que puede proporcionar un alimento. Por ejemplo, un ingrediente puede ser rico en nutrientes, pero difícil de digerir para un perro o un gato. Eso significa que los intestinos del animal absorben menos nutrientes y, en consecuencia, menos nutrientes llegarán al torrente sanguíneo.
Un ingrediente que es altamente digerible para las mascotas puede brindar una proporción mucho más alta de nutrientes y, por lo tanto, un perro o un gato pueden recibir el mismo nivel de nutrición concentrado en porciones más pequeñas.
Los gatos y los perros pueden digerir los granos procesados utilizando las enzimas que normalmente están presentes en su sistema digestivo: la amilasa para los almidones y las proteasas para las proteínas.
Con el fin de exponer los elementos más nutritivos y digeribles de los granos o cereales, la materia prima se muele y se calienta en el proceso de fabricación. Esta acción elimina la capa exterior menos digerible y deja los nutrientes que necesitan los perros y gatos.
Después de este proceso de molienda y cocción, algunas proteínas vegetales pueden ser más digeribles que las animales. Esto quedó demostrado en una comparación de la digestibilidad de las fuentes de proteína cruda: el gluten de trigo (99%) y la soja refinada (95%) superaron a la carne de cerdo deshidratada (92%), aves de corral (88%) y harina de cordero (88%).3
¿Las dietas sin granos son seguras para perros y gatos?
En los últimos años, se produjo una tendencia hacia los alimentos sin granos para perros y gatos (dietas que se elaboran con recetas que no contienen cereales), principalmente debido a inquietudes sobre las alergias alimentarias o la ingesta de carbohidratos.
En realidad, las investigaciones demostraron que las alergias alimentarias son responsables de tan solo un 1-2% de las visitas al veterinario para perros y gatos.4 En cambio, las alergias ambientales se identificaron como mucho más comunes.
Los cereales pueden proporcionar ácidos grasos, fibra, vitaminas y minerales esenciales, lo que los convierte en una parte importante de una dieta completa y equilibrada. Cambiar la dieta de tu gato o perro a una dieta que consista solo en carne sin la suplementación adecuada conlleva un riesgo considerable de excesos o deficiencias nutricionales. En especial, es posible que las dietas basadas exclusivamente en carne no le proporcionen a tu mascota los carbohidratos necesarios en una dieta completa y equilibrada.
Antes de realizar cambios en la nutrición de tu mascota, consultá al veterinario para asegurarte de que la nueva dieta sea completa, equilibrada y totalmente segura para tu perro o gato.
Cómo encontrar el equilibrio nutricional adecuado
En ROYAL CANIN, hemos realizado una investigación exhaustiva durante más de 50 años sobre estos ingredientes y hemos descubierto que, cuando se procesan correctamente, los granos pueden proporcionar una gran fuente de energía y nutrientes esenciales para tu perro o gato.
Una dieta saludable para perros y gatos proporciona nutrientes de varias fuentes: no solo carnes, sino también carbohidratos como granos, trigo y maíz. Lo importante es asegurarte de que tu mascota reciba una combinación equilibrada y precisa de más de 40 nutrientes clave para favorecer su salud y bienestar constante.
1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about- function/
2 Federación Europea de la Industria de los Alimentos para Mascotas (FEDIAF)
3 Centro de investigación Royal Canin
4 Verlinden et al. Food allergy in dogs and cats: a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2006; 46: 259-273
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