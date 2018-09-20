Guía de consejos: cuidados y tips para gatos mayores
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En promedio, los gatos viven 15 años, pero no es raro que vivan hasta los 20 años. Cerca del final de su vida, existen cambios simples que podés implementar para brindarles la mejor atención posible, respaldar su salud y hacerlos sentir cómodos.
¿Qué pasa cuando un gato envejece?
A partir de los 11 años, empezarás a notar indicadores externos de envejecimiento en tu gato. Su olfato, gusto y audición se vuelven menos agudos, y su movilidad empieza a verse afectada debido a que sus articulaciones se desgastan o les duelen. La piel y el pelaje pueden verse más apagados, ya que sus glándulas sebáceas, responsables de generar aceites nutritivos para la piel, son menos productivas, y las enfermedades como la artritis hacen que sea más difícil que se acuesten adecuadamente.
Tu gato puede empezar a sufrir problemas dentales, como dientes desgastados o enfermedad de las encías, los cuales pueden afectar su apetito y hacer que sienta dolor al comer. Sus funciones digestivas y otras funciones corporales se ralentizan, lo que significa que puede ser más difícil para ellos absorber todos los nutrientes que necesitan a partir de sus alimentos y, por consiguiente, perderán peso.
Los gatos también pueden sufrir deterioro cognitivo a medida que envejecen, lo que se estima que afecta a más del 80 % de los gatos de entre 16 y 20 años. Esta condición se manifiesta como insomnio, desorientación, mayor ansiedad y olvido de su rutina, por ejemplo, del lugar donde está la comida o la bandeja sanitaria.
Instrucciones para hacer que tu gato de edad avanzada esté cómodo
Cada aspecto de la vida de tu gato adulto mayor se puede hacer más cómodo a través de cambios pequeños y sencillos, especialmente cuando llega al final de su vida.
Entorno de tu gato adulto mayor
Hacé que los lugares favoritos de tu gato sean fáciles de alcanzar mediante rampas o pequeños escalones, y rodealos de sus juguetes o posesiones favoritos. La comida y el agua deben estar al alcance, y puede ser recomendable que cambies la bandeja sanitaria por una que tenga lados más bajos, para que le resulte más fácil entrar y salir.
Sueño y ejercicio en tu gato mayor
Para animar a tu gato de edad avanzada a que adopte una buena rutina de sueño, podés jugar con él durante el día así está cansado por la noche. Ponele cojines cómodos para que duerma y para que no se le formen llagas por presión si no se mueve mucho. Los aerosoles de feromonas son útiles, ya que pueden ayudar a que tu gato se relaje y reduzca su ansiedad o insomnio.
La dieta para tu gato de edad avanzada
Cambiar regularmente la dieta para proporcionarle alimentos variados en realidad puede provocar un estrés innecesario en un gato de edad avanzada. Mientras se los alimente con una dieta adecuada adaptada a sus necesidades cambiantes, no hay razón para alterar esto, a menos que así lo recomiende el veterinario.
Podés aumentar la palatabilidad del alimento calentándolo para que libere el aroma, y elegir uno con una textura fácil de digerir. Los gatos mayores tienden a tomar menos agua, lo cual puede provocarles alteraciones urinarias, de modo que es mejor que te asegures de que tengan agua fresca a mano. Las fuentes de agua pueden ser una forma útil de alentarlos a beber.
Tené en cuenta el bienestar de tu gato mayor
Es importante llevarlo al veterinario regularmente, por lo menos dos veces al año, para comprobar su salud. Si tu gato muestra síntomas de que le falta el aliento, se recluye, no quiere moverse o bien se volvió muy mañoso con la comida, es posible que esté con dolor y tenés que consultar a un veterinario de inmediato.
El veterinario podrá aconsejarte sobre el alcance del problema de tu mascota y te recomendará si es mejor brindarle cuidados paliativos o considerar otras opciones.
El bienestar y la calidad de vida de tu gato adulto mayor se pueden mejorar haciendo ajustes en tu casa y su dieta, y trabajando con el veterinario para proporcionarle el apoyo médico que necesite. Si no estás seguro de la mejor forma de ayudar a tu gato mayor, hacé una consulta con el veterinario para que te asesore.
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