En promedio, los gatos viven 15 años, pero no es raro que vivan hasta los 20 años. Cerca del final de su vida, existen cambios simples que podés implementar para brindarles la mejor atención posible, respaldar su salud y hacerlos sentir cómodos.

¿Qué pasa cuando un gato envejece?

A partir de los 11 años, empezarás a notar indicadores externos de envejecimiento en tu gato. Su olfato, gusto y audición se vuelven menos agudos, y su movilidad empieza a verse afectada debido a que sus articulaciones se desgastan o les duelen. La piel y el pelaje pueden verse más apagados, ya que sus glándulas sebáceas, responsables de generar aceites nutritivos para la piel, son menos productivas, y las enfermedades como la artritis hacen que sea más difícil que se acuesten adecuadamente.

Tu gato puede empezar a sufrir problemas dentales, como dientes desgastados o enfermedad de las encías, los cuales pueden afectar su apetito y hacer que sienta dolor al comer. Sus funciones digestivas y otras funciones corporales se ralentizan, lo que significa que puede ser más difícil para ellos absorber todos los nutrientes que necesitan a partir de sus alimentos y, por consiguiente, perderán peso.

Los gatos también pueden sufrir deterioro cognitivo a medida que envejecen, lo que se estima que afecta a más del 80 % de los gatos de entre 16 y 20 años. Esta condición se manifiesta como insomnio, desorientación, mayor ansiedad y olvido de su rutina, por ejemplo, del lugar donde está la comida o la bandeja sanitaria.

Instrucciones para hacer que tu gato de edad avanzada esté cómodo

Cada aspecto de la vida de tu gato adulto mayor se puede hacer más cómodo a través de cambios pequeños y sencillos, especialmente cuando llega al final de su vida.

Entorno de tu gato adulto mayor

Hacé que los lugares favoritos de tu gato sean fáciles de alcanzar mediante rampas o pequeños escalones, y rodealos de sus juguetes o posesiones favoritos. La comida y el agua deben estar al alcance, y puede ser recomendable que cambies la bandeja sanitaria por una que tenga lados más bajos, para que le resulte más fácil entrar y salir.