Ya sea si tu perro bajó o aumentó de peso recientemente, o si querés asegurarte de que se mantenga lo más en forma posible, es importante saber que estás haciendo lo correcto para mantener su peso saludable y estable.

Puede ser difícil resistirse a un perro que suplica o llora, y muchos dueños les dan golosinas como una forma de controlar la conducta. No obstante, si querés asegurarte de que tu perro se mantenga saludable, es fundamental que sigas las prácticas recomendadas para el hogar y alientes a todos los demás miembros de la familia a que hagan lo mismo.

¿Cuál es el peso saludable para tu perro?

La mejor manera de averiguar el peso más saludable para tu perro es consultar al veterinario. El profesional podrá decirte el peso más apropiado para tu perro según su raza, sexo, edad y varios otros factores. A menudo, un peso saludable se identifica como el peso que tenía tu perro antes de que se volviera obeso, pero esto puede ser difícil de definir, sobre todo si este tiene sobrepeso desde hace mucho tiempo o desde que era cachorro.

Algunos factores específicos podrían hacer que tu perro tenga una predisposición a subir de peso. Por lo tanto, mantener un peso saludable es aún más importante. Hay varias razas que tienen más probabilidades de subir de peso que otras, como el Beagle, el Pug, el Labrador Retriever, el Cocker Spaniel, el Terrier Escocés y el San Bernardo. Las perras también tienen más probabilidades de subir de peso, y si están castradas, más todavía. La frecuencia de obesidad en perros machos y hembras castrados puede duplicarse, en comparación con los perros no castrados.