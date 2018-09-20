¿Qué hacer si tu perro está con sobrepeso? Guía para mantener a tu perro en forma
Ya sea si tu perro bajó o aumentó de peso recientemente, o si querés asegurarte de que se mantenga lo más en forma posible, es importante saber que estás haciendo lo correcto para mantener su peso saludable y estable.
Puede ser difícil resistirse a un perro que suplica o llora, y muchos dueños les dan golosinas como una forma de controlar la conducta. No obstante, si querés asegurarte de que tu perro se mantenga saludable, es fundamental que sigas las prácticas recomendadas para el hogar y alientes a todos los demás miembros de la familia a que hagan lo mismo.
¿Cuál es el peso saludable para tu perro?
La mejor manera de averiguar el peso más saludable para tu perro es consultar al veterinario. El profesional podrá decirte el peso más apropiado para tu perro según su raza, sexo, edad y varios otros factores. A menudo, un peso saludable se identifica como el peso que tenía tu perro antes de que se volviera obeso, pero esto puede ser difícil de definir, sobre todo si este tiene sobrepeso desde hace mucho tiempo o desde que era cachorro.
Algunos factores específicos podrían hacer que tu perro tenga una predisposición a subir de peso. Por lo tanto, mantener un peso saludable es aún más importante. Hay varias razas que tienen más probabilidades de subir de peso que otras, como el Beagle, el Pug, el Labrador Retriever, el Cocker Spaniel, el Terrier Escocés y el San Bernardo. Las perras también tienen más probabilidades de subir de peso, y si están castradas, más todavía. La frecuencia de obesidad en perros machos y hembras castrados puede duplicarse, en comparación con los perros no castrados.
Alimentar a tu perro para que mantenga su peso
Si tu perro subió o bajó de peso recientemente, y ahora está en su peso recomendado, tenés dos opciones para seguir alimentándolo. Podés seguir dándole el mismo alimento que usaste durante su proceso para bajar o subir de peso, aumentando o disminuyendo las cantidades según sea necesario para mantener el peso, o podés optar por otro alimento con una mayor densidad energética y conservar la misma cantidad.
Es mejor consultar a un veterinario antes de iniciar este proceso, para asegurarte de adaptar las cantidades correctamente. Tu veterinario podrá aconsejarte sobre el mejor curso de acción, así como sobre qué alimentos específicos son mejores para tu perro.
La densidad energética y el valor calórico de los alimentos son factores importantes a tener en cuenta. Además, los alimentos también deben incluir un alto contenido de proteínas para sostener la masa muscular, con un contenido de grasa moderado para evitar el aumento de peso. Algunos alimentos incluso contienen una mezcla única de fibra, que ayuda a tu perro a sentirse más satisfecho sin comer raciones más grandes.
Mantener buenas conductas alimentarias con tu perro
Tenés que mantener las prácticas alimentarias recomendadas de tu perro de forma rigurosa, para aumentar las posibilidades de que su peso se mantenga en niveles saludables. Alimentalo en el mismo lugar, con el mismo plato y a la misma hora. Así se acostumbrará a rutinas de alimentación específicas. No le des sobras de comida ni cedas cuando te ruegue, y cambiá golosinas por croquetas de su ración diaria. También te recomendamos que lo peses una vez al mes y lo lleves a chequeos periódicos, para obtener asesoramiento profesional del veterinario.
Con la actitud correcta, podrás ayudar a tu perro a mantener un peso saludable y un estilo de vida sano. Para obtener más ideas sobre cómo ayudar a controlar el peso de tu perro, hablá con tu veterinario para que te asesore.
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