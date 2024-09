¿Por qué mi perro está perdiendo peso?

Enfermedad hepática en perros

Junto con el vómito, la negativa ante la comida y el letargo generalizado, la pérdida repentina de peso es un primer indicio de enfermedad hepática.

Insuficiencia pancreática exocrina (IPE) en perros

La IPE es un trastorno por el cual tu perro no puede digerir correctamente los alimentos, ya que el páncreas no produce las enzimas digestivas adecuadas o suficientes para mantener su sistema. Esto significa que no está obteniendo los nutrientes o la energía que necesita, y empezará a bajar de peso. Esta enfermedad también se caracteriza por diarrea crónica y un apetito voraz, ya que tu perro intenta obtener la energía que sabe que le falta, comiendo más alimentos.

Diabetes en perros

Lamentablemente, la diabetes es una enfermedad común entre los perros. Si no se la controla bien, es probable que los perros bajen de peso relativamente rápido. A menudo, a un perro se le diagnostica diabetes luego de su pérdida de peso inicial. La mayoría de los perros diabéticos son de mediana edad o mayores, y es probable que ya sean bastante delgados y tengan una masa corporal reducida. Si tu perro se ajusta a esta descripción, tenés que vigilar su peso para asegurarte de que esté estable.

¿Qué hacer si notás una pérdida repentina de peso en tu perro?

Como la pérdida repentina de peso es un síntoma común para algunas enfermedades crónicas complejas, como la insuficiencia renal o la diabetes, si notás que tu perro perdió peso con rapidez, es crucial que consultes a un veterinario. El veterinario hará una serie de exámenes, determinará cuál es la causa probable de la pérdida de peso y te ofrecerá un programa de tratamiento personalizado para tu mascota. Puede pedirte que le cambies la dieta para ayudar a reequilibrar su peso y, en el caso de problemas gastrointestinales, calmar y controlar los síntomas.

Si tenés alguna duda sobre el peso de tu perro, hablá con el veterinario de inmediato para que te asesore.