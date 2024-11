Los dos meses siguientes a la cirugía son un período crítico para adquirir buenos hábitos y controlar el progreso de tu mascota, así como su crecimiento saludable.

Hablá con tu veterinario si tenés dudas sobre cómo podría cambiar el comportamiento de tu perro a largo plazo con la cirugía. Quizás escuches a la gente decir que los perros machos pueden volverse más agresivos después de la esterilización, pero no hay evidencia de esto. De hecho, se sabe que los perros esterilizados son más tranquilos que los perros sin esterilizar. El tiempo que pase desde la cirugía hasta que cambie el comportamiento de tu perro dependerá de cada uno en particular. No hay razón para pensar que esterilizar a una perra debería causar agresividad o cualquier otro cambio en el temperamento.

Esterilizar a tu perro puede aportar muchos beneficios para la salud de tu mascota, además de evitar que más cachorros no deseados acaben en refugios. Pero sigue siendo una decisión importante. Aseguráte de tener en cuenta todos los factores antes de tomar esta importante decisión para tu mascota y para vos.