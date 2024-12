Instrucciones para bañar un cachorro

La frecuencia de los baños variará según la textura del pelaje. El pelo muy corto se debe lavar solo si está sucio, los cachorros de pelo corto deben bañarse dos veces al año en promedio y los cachorros de pelo largo deben bañarse aproximadamente cada tres meses.

Si a tu perro le gusta nadar, enjuagale el pelaje después. Las partículas del agua de mar y de río que quedan en el pelaje pueden causar irritación. Enjuagarlo con cuidado evitará que esto suceda.

Comenzá el proceso de baño cepillando el pelo para deshacerse de los nudos. Después de esto, humedecé el pelaje por completo y aplicá el champú, haciendo espuma, evitando que éste ingrese en los ojos o las orejas. El champú sólo debe usarse si tu cachorro lo requiere, ya sea por razones sanitarias o como parte del tratamiento del pelaje o la piel. Asegurate que el champú utilizado sea adecuado, para evitar irritaciones o un desequilibrio de pH, y que ayude a mantener una piel saludable.

Dejá que el champú actúe por unos minutos y luego enjuagá con abundante agua. Es bueno enjuagar la cabeza al final, ya que el perro probablemente querrá sacudirla para secarla.

Secar a tu cachorro después de un baño

Después del baño, secá a tu cachorro vigorosamente con una toalla y mantenelo en una habitación templada hasta que esté bien seco. En verano, la alternativa es darle palmaditas al cachorro en el jardín o pasearlo, siempre que no le guste revolcarse en el lodo. Si al perro no le molesta, se puede usar un secador de pelo, pero tené cuidado de no quemarlo, y cepillalo mientras lo secás.

Instrucciones para limpiar el alquitrán del pelaje de tu cachorro

Es importante tener en cuenta que si el perro tiene alquitrán en el pelaje, no tenés que usar productos de limpieza a base de aceite, ya que son altamente tóxicos. Aplicá aceite vegetal en las áreas afectadas, esperá unos minutos hasta que el alquitrán se disuelva y luego bañá al perro.

Cómo cortarle las uñas a un cachorro

Los perros tienen dos tipos de uñas, los espolones y las uñas de los pies, que crecen constantemente. Las uñas de los pies deben desgastarse naturalmente, pero si crecen mucho, hay que cortarlas.

Todos los cachorros necesitan un cuidado adecuado de las uñas. En general, los cachorros no necesitan que se les corten las uñas, pero si escuchás el ruido que hacen las uñas en el suelo, podés hacerlo. Pedile al veterinario que te muestre las mejores técnicas.

Cepillar y peinar a tu cachorro

Al igual que en las personas, el pelaje del perro crece y muere. Los perros que están en el exterior cambian el pelaje dos veces al año (primavera y otoño), cuando se modifican las horas con luz del día. Los perros de interior no se ven tan afectados por los cambios en la luz, por lo que pierden pelaje durante todo el año, con dos períodos en los que esto aumenta, primavera y otoño. El cepillado y el baño frecuentes ayudan a eliminar el pelaje suelto. La frecuencia y el tipo de equipos que tenés que usar para cepillarlos varía según la naturaleza del pelaje.

Cepillar a cachorros con el pelaje muy corto

Si bien el pelaje muy corto no requiere un aseo tan frecuente, sí es necesario cepillarlo de vez en cuando. Para aflojar la piel y el pelaje muertos, usá un cepillo de goma en el sentido contrario al del crecimiento del pelaje. Luego, podés eliminar los residuos pasando un cepillo de cerdas en la dirección de crecimiento del pelaje por todo el cuerpo. Para finalizar, dejá el pelaje brillante con una gamuza húmeda.

Aseo de cachorros con pelo corto o mediano

Estos perros deben cepillarse con mayor frecuencia, al menos una vez a la semana, debido a la densidad de su pelaje, el cual se compone de una subcapa y una capa superior. Usá un cepillo de púas y peiná en sentido contrario al del crecimiento del pelaje, para aflojar la mayor cantidad posible de pelo y piel muertos, y sacar la subcapa. Después, podés usar un cepillo de cerdas para peinar en la dirección del crecimiento del pelaje y eliminar los residuos.

En la cola y las patas se puede usar un peine de dientes anchos. El pelaje de los perros de pelo duro se debe quitar de cuatro a cinco veces al año, con una cuchilla de stripping y el pulgar. Esto no es doloroso en absoluto si se hace de la forma correcta, en la dirección del crecimiento del pelo.

Cepillado de cachorros con pelo largo

Aunque son hermosos, los pelajes largos requieren un cepillado diario. Esto puede llegar a tardar hasta una hora al día en el caso de los lebreles afganos, por ejemplo. Usá un cepillo de púas y peiná en la dirección del crecimiento del pelaje, para aflojar nudos y marañas. Como el pelaje es largo, al peinarlo se puede tirar de la piel, por lo que hay que tener cuidado para evitar lastimar al cachorro.

El uso de un cepillo de cerdas en perros con pelajes sedosos, como los Yorkshire Terriers y los Lebreles Afganos, agregará brillo al pelaje.

Se puede usar un cepillo de alambre para eliminar las impurezas del pelaje de los perros con una subcapa abundante, como los Collies de Pelo Largo.

Se puede usar un peine de dientes anchos para desenredar el pelo detrás de los corvejones.

Todas las herramientas de aseo deben limpiarse y almacenarse en un lugar seco después de cada uso. Para evitar que los cepillos de alambre se oxiden, limpialos bien y frotalos con un trapo empapado en aceite vegetal.