La buena conducta y la obediencia deben comenzar temprano. El programa de entrenamiento de un perro debe comenzar lo antes posible porque cuando son jóvenes tienen una excelente capacidad de aprendizaje. Tu perro debe entender las reglas básicas de la vida, incluso desde que es cachorro. Esto lo ayudará a convertirse en un perro adulto seguro y apacible, y evitará cualquier nerviosismo que pueda generar una conducta destructiva.

Entrenamiento de tu cachorro para el hogar

Es muy probable que cuando lleves a tu cachorro a tu casa, este no esté entrenado para vivir en un hogar. Por lo tanto, las primeras semanas pueden ocurrir accidentes. En general, los cachorros tienen accidentes en el hogar cuando se les da demasiada libertad antes de tiempo, ya que no saben cuál es el lugar adecuado para orinar.

Para evitar esto, podés seguir una serie de pasos:

Asegurate de que tu cachorro solo tenga acceso a una o dos habitaciones de la casa, donde la familia pase más tiempo.

Cuando no puedas supervisarlo, encerrá al cachorro en una jaula. Es menos probable que los cachorros ensucien la zona donde duermen, ya que consideran que este es su espacio seguro y quieren mantenerlo limpio.

Programá horarios de alimentación. Esto te permitirá supervisar al cachorro más de cerca, ya que es más probable que necesite salir poco después de haber comido.

Es importante reforzar las acciones deseadas, así que felicitá a tu cachorro cuando orine afuera.

Para asegurarte de que puedas premiarlo inmediatamente después de la acción, es bueno que salgas con él.

Nunca castigues o reprendas a un cachorro que haya tenido un "accidente". En cambio, encontrá maneras de evitar que tu cachorro tenga la necesidad de orinar dentro del hogar.



No esperes a que tu cachorro indique que quiere salir. La mayoría de los cachorros no aprenden a señalar su necesidad hasta que primero aprendieron a "aguantarse" en la casa. Sacalo siempre en el mismo horario.

Sacalo con frecuencia, después de cada comida y siesta, antes de acostarte y apenas te levantes por la mañana para que se acostumbre a esta rutina. Al principio, llevalo al mismo lugar todas las veces para que pueda reconocer su propio aroma.

Si notás que el cachorro da vueltas y más vueltas, o si huele el piso en el interior, es una señal de que necesita orinar. En caso de que ocurra un "accidente", no retes a tu cachorro, pero desinfectá el lugar para eliminar su olor. No limpies mientras el cachorro está en la habitación ni uses cloro, para evitar aumentar su interés.