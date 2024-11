Races de chiens actives pour maîtres actifs

Les chiens les plus énergiques sont souvent des chiens de sport ou des chiens de Berger (p. ex. les Border Collies et les Bergers Belges Malinois). Ces chiens ont au départ été élevés pour leur endurance.



Mais sachez que ces chiens ont aussi besoin d’activité si vous avez un jour moins le temps, s’il pleut ou si vous ne vous sentez pas bien. Si vous choisissez un chien actif, vous serez vous aussi actif tous les jours !



Nous pensons aussi qu’il est important de vous rappeler que les races brachycéphales, c’est-à-dire les chiens à nez court, ne conviennent pas vraiment comme compagnons de course ou pour de longues promenades. Nous pensons ici aux races suivantes : Bouledogue Français et Anglais, Carlin, Terrier de Boston, Shih Tzu, Cavalier King Charles Spaniel et, dans certains cas, Boxer. Vu leur nez court et la forme de leur tête, ils ont des difficultés à respirer et un effort excessif peut être dangereux pour ces races.