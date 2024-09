À la naissance, votre chaton est tributaire de sa mère pour tous ses besoins. La situation change rapidement au fur et à mesure qu’il devient un chaton curieux qui se faufile partout et explore tous les recoins de votre maison ! Son développement est rapide durant cette période : il franchit les jalons les uns après les autres, mais le système immunitaire du chaton et son développement cérébral évoluent à un rythme plus lent. Il est indispensable de donner au nouveau membre de votre famille une alimentation saine pour qu’il reçoive tous les nutriments essentiels.

Notre programme de croissance pour chatons vous accompagne en matière de nutrition à chaque étape de la vie de votre chaton. Nous vous aidons à donner à votre animal une base solide pour sa santé future.