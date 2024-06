Tout ce que vous devez savoir sur la race



Chiens athlétiques à l'esprit vif et à l'élégance noble et naturelle, les caniches sont des chiens exubérants qui se déclinent en trois tailles : le toy, le nain et le standard.

Utilisés à l'origine par les chasseurs européens pour récupérer le gibier dans les ruisseaux et les lacs, les caniches sont très vifs, désireux de plaire et apprécient qu'on leur confie un travail. Portant un nom anglais dérivé du mot allemand désignant l'action de barboter dans l'eau et du nom français, caniche, qui vient de « cane », il n'est pas surprenant que ces chiens soient d'excellents sauteurs et nageurs.

Les idées fausses sur leurs aptitudes sont généralement basées sur leurs « coupes » ou leur toilettage distinctif, qui avait autrefois un rôle pratique pour conserver les zones vitales au chaud, en laissant des zones avec des poils plus longs et d'autres avec des poils plus courts pour faciliter leurs mouvements dans l'eau. L'esthétique compte évidemment dans ce look attrayant, car les caniches sont les compagnons privilégiés des passionnés de mode depuis des siècles et sont de sérieux concurrents dans les expositions canines.

Les caniches sont très sensibles et s'adaptent très bien aux humains. Ces qualités, associées à leur haut niveau d'énergie, font d'eux des chiens avides d'attention qui apprécient d'être guidés par leurs maîtres. S'ils reçoivent une bonne éducation et une bonne dose d'activité régulière, les caniches sont d'excellents compagnons qui s'entendent bien avec les enfants et les autres animaux.