Obwohl sie von den USA seit langem als eigene Rasse angesehen wird, hat die American Shorthair ihre Wurzeln in Europa. Im 17. Jahrhundert wurde sie jedoch von Abenteurern, die ihr Glück auf hoher See versuchten, in die neue Welt gebracht.

Damals wurden diese frühen amerikanischen Katzen eingesetzt, um die wertvollen Vorräte und die Fracht der Schiffe vor Mäusen und Ratten zu schützen. Sie waren starke und trittsichere Tiere und bestachen auch mit ihrer Intelligenz. Ihr Fell hatte vielfältige Farben und Muster.

Bei ihrer Ankunft in den USA wurden sie wegen ihrer Jagdfähigkeiten zunächst von Bauern und Ladenbesitzern eingesetzt. Bald erkannten die Menschen jedoch auch ihren Wert als Haustier. Somit begann ihre Beliebtheit als Familientier.

Im 19. Jahrhundert wurden immer mehr Katzenausstellungen veranstaltet, und die Rasse sollte ebenfalls vertreten werden. 1906 erfolgte die offizielle Anerkennung als „Domestic Shorthair“.

In den frühen 1960er Jahren wurde die Rasse dann in „American Shorthair” umbenannt, was bis heute ihre Bezeichnung ist. Das i-Tüpfelchen kam 1965, als eine American Shorthair von der Cat Fanciers Association (CFA) zur „Besten Katze des Jahres“ erklärt wurde – ein Titel, von dem Liebhaber behaupten würden, dass sie ihn jedes Jahr verdient hätte.