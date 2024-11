Von kurz und glatt, wie beim Beagle, bis lang und lockig, wie beim Pudel: Berücksichtigen Sie je nach Felltyp die jeweiligen Pflegebedürfnisse. Einige Hunde, wie der Whippet, haben kurzes Fell, das eng anliegt und pflegeleichter ist. Andere Rassen, wie der Pudel, haben langes Fell ohne Unterwolle, das in lockiger oder gewellter Form wächst und regelmäßig gepflegt werden muss. Zudem gibt es Rassen mit langem Fell und dichter Unterwolle, was sie vor extremen Temperaturen schützt und eine regelmäßige Pflege erfordert, um Verfilzungen zu vermeiden. Dazu gehört zum Beispiel der Siberian Husky. Wenn Sie nach einem flauschigeren oder lockigeren Fellfreund suchen, könnte Ihnen der Barbet gefallen, den es sowohl in mittlerer als auch in großer Größe gibt.