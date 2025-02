1. Væksthastighed og størrelse

2. Intensiver træning og socialisering

Når din labrador-hvalp er 17 uger, er den godt i gang med sin hurtige vækstfase. Da den stadig har et par måneder tilbage, inden den når sin voksenstørrelse, er det vigtigt at holde øje med dens vægt og sørge for, at den får et afbalanceret hvalpefoder som f.eks. ROYAL CANIN Labrador Puppy for at sikre korrekt vækst. Hvis du har spørgsmål til den rette ernæring og de korrekte portionsstørrelser til din hvalp, kan du altid kontakte vores ernæringseksperter.

Din 17 uger gamle labrador-hvalp vil sandsynligvis lære hurtigt og være ivrig efter at behage. Fortsæt med at intensivere trænings- og socialiseringsindsatsen for at sikre, at den udvikler sig til en velopdragen og selvsikker voksen hund.

3. Motion og mental stimulering

4. Hold øje med tændernes udvikling

5. Hold øje med og styr dens vægt

6. Regelmæssige check-ups hos dyrlægen

Labradorer kræver regelmæssig motion for at holde deres fysiske og mentale sundhed ved lige. I 17-ugers alderen er korte gåture og leg i haven ideelle for din hvalp. I takt med at den vokser, kan det være en god ide gradvist at øge varigheden og intensiteten af dens træning for at mindske risikoen for fedme og styrke dens muskler.Din labradors voksentænder bør være på vej nu, så sørg for at give den tyggelegetøj, der er egnet til at lindre dens tandkød. Begynd at børste dens tænder regelmæssigt for at forhindre dannelse af plak og opretholde den generelle tandhygiejne.Da labradorer er tilbøjelige til at blive overvægtige, er det vigtigt at holde et vågent øje med din hvalps vægt. Sørg for, at den får et afbalanceret hvalpefoder, der er specielt udviklet til labrador-hvalpe, og undgå overfodring. Læs mere om fodring og vægt her. Efterhånden som din labrador fortsat vokser og udvikler sig, er det vigtigt at holde øje med dens generelle sundhed og trivsel. Regelmæssige check-ups hos din dyrlæge kan hjælpe med at identificere potentielle problemer og sikre, at din hvalp er på rette vej til at blive en stærk og sund voksen hund. Læs mere om racen og dens generelle sundhed her.