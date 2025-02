1. Støt dens atletiske udvikling

2. Bliv ved med at udfordre den mentalt

3. Styrk positiv adfærd

4. Træn din hund i at komme ved indkald

5. Hold øje med tandhygiejnen

Da din labradors muskler fortsat vokser og styrkes, er det vigtigt at støtte dens atletiske udvikling med passende motionsformer. Overvej aktiviteter som svømning eller korte vandreture, som kan give fremragende fysisk stimulering, samtidig med at de er skånsomme mod dens voksende led.Labradorer er kendt for deres intelligens og evne til at løse problemer. Bliv ved med at udfordre den mentalt med nye kommandoer, aktivitetslegetøj og interaktive lege for at holde den beskæftiget og mentalt stimuleret.Efterhånden som din labrador træder ind i sin teenagefase, kan den begynde at prøve grænser af og opføre sig mere selvstændigt. Fokuser på at styrke den positive adfærd gennem konsekvent træning og belønninger, og husk at være tålmodig og forstående i denne tid.Labradorens baggrund som brugshund betyder, at den har et stærkt instinkt for at følge dufte og udforske sine omgivelser. Træn din hund i at komme ved indkald for at sikre, at den vender tilbage til dig, når du kalder på den, selv i de mest spændende miljøer.

Labradorer kan have tendens til tandproblemer, så det er vigtigt at etablere en tandplejerutine tidligt. Ved 21-ugers alderen kan din hvalps tænder stadig være på vej, så sørg for at give den tyggelegetøj, der er egnet til at lindre dens tandkød. Begynd at børste dens tænder regelmæssigt for at forhindre dannelse af plak og opretholde den generelle tandhygiejne. Læs mere om pleje af tænder, pels og negle.





