1. Væksthastighed og størrelse

2. Sørg for et afbalanceret motionsniveau

3. Sørg for sikre tyggevaner

4. Vedligehold mental stimulering og træning

5. Styrk dens sociale færdigheder

Når din labrador er 25 uger, er den sandsynligvis snart igennem sin hurtige vækstfase. Det er afgørende, at du holder øje med dens vægt og sikrer, at den ikke vokser for hurtigt eller bliver overvægtig, da dette kan belaste dens voksende led.Labradorer er energiske og atletiske og kræver regelmæssig motion for at forblive sunde og glade. I denne alder skal du tage hensyn til udviklingen af dens knogler og led ved at sørge for et afbalanceret motionsniveau med fysiske aktiviteter såsom moderate gåture, legetid og svømning.Din labradors voksentænder bør være kommet frem nu, og det er vigtigt at opretholde en tandplejerutine og fremme sikre tyggevaner. Giv den hensigtsmæssigt tyggelegetøj for at forhindre destruktiv tygning og sikre god tand- og mundsundhed. Læs mere om pleje af tænder, pels og negle. Din 25 uger gamle labradors hjerne er stadig under udvikling, hvilket betyder, at tidspunktet er ideelt til fortsat indlæring af nye kommandoer og tricks. Påbegynd mere avanceret træning, såsom "apport", "giv slip" og "bliv" med henblik på at videreudvikle dens lydighedsfærdigheder. Brug aktivitetslegetøj og interaktive spil til at udfordre den mentalt og forbedre dens evne til at løse problemer.

Din labrador er naturligt venlig og udadvendt, og derfor er det vigtigt at blive ved med at socialisere den sammen med forskellige mennesker, dyr og miljøer. Deltag i et socialiseringskursus for hvalpe, hvis det er muligt, og udsæt din hvalp for forskellige situationer for at styrke dens selvtillid og tilpasningsevne.



Forbliv konsekvent i din indsats, så din 25 uger gamle labrador-hvalp bliver ved med at udvikle sig til en sund og velafbalanceret voksen hund. Nyd denne specielle tid sammen, og oplev, hvordan den udvikler sig til den kærlige følgesvend, du altid har drømt om.







Hvis du har nogle bekymringer om din labradors udvikling, er det altid bedst at rådføre dig med din dyrlæge for at få professionel rådgivning. Hvis du har spørgsmål angående fodring af din labrador hvalp, er du velkommen til at kontakte os.