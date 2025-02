1. Tilpas træningen til din hunds behov

2. Byg videre på træning og socialisering

3. Introducer avancerede færdigheder

4. Hold øje med tandhygiejnen

5. Regelmæssige check-ups hos dyrlægen

Efterhånden som din labrador vokser, er det vigtigt gradvist at øge dens træning, så dens behov i forhold til energi og udviklingen af dens muskler opfyldes. Når den er 35 uger gammel, bør du sigte efter omkring lidt mere daglig motion end I har været vant til indtil nu, inklusive gåture, legetid og træning. Husk at holde intensiteten på et lavt niveau for at beskytte hundens voksende ledI denne alder er din labradors hjerne næsten færdigudviklet. Fortsæt med at intensivere trænings- og socialiseringsindsatsen for at sikre, at den udvikler sig til en velopdragen og selvsikker voksen hund.Labradoren er intelligent og ivrig efter at lære, og det betyder, at den er virkelig dygtig til at lære nye færdigheder og kommandoer. Mens din labrador fortsat vokser, kan du udfordre den ved at lære den mere avancerede lydighedskommandoer som f.eks. at gå uden snor, sidde på plads eller gå i en bestemt retning. Dette vil hjælpe med at holde den skarpsindig og dens træning på rette spor. Læs mere om hvalpetræning her. Din labradors voksentænder bør være vokset helt ud nu, og det er vigtigt at opretholde en god rutine for tandpleje for at sikre en god mundhygiejne. Børst regelmæssigt hundens tænder med en blød tandbørste og hundesikker tandpasta for at undgå tandproblemer.

Sørg for, at din labrador kommer regelmæssigt til check-ups hos dyrlægen for at overvåge dens vækst og udvikling samt for at opdage og tage hånd om eventuelle potentielle sundhedsproblemer tidligt. Glem ikke at sikre, at hundens vaccinationer er opdaterede, og tal med din dyrlæge om eventuelle racespecifikke helbredsproblemer.



Når du har indsigt i og tager hensyn til din labrador retrievers særlige udviklingsmæssige behov, er du godt på vej til at få en glad, sund og velafbalanceret voksen hund. Nyd denne spændende tid med din hvalp, og glæd dig over at se den vokse op til at blive den perfekte følgesvend!