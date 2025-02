1. Gradvist mere motion

2. Udfordring af hundens kognitive færdigheder

3. Tag hunden med til vandaktiviteter

4. Gå til regelmæssige check-ups hos dyrlægen

5. Arbejd på gode manerer og venlig adfærd

I takt med at din labradors knogler og led fortsat udvikler sig, skal du gradvist øge længden og intensiteten af dens gåture og legetid. Det vil hjælpe den med at opbygge styrke og udholdenhed, mens du samtidig passer på dens krop, der stadig er i gang med at vokse.I en alder af 29 uger er din labrador-hvalp stadig sprængfyldt med energi. Det er meget vigtigt at sørge for regelmæssig motion for at understøtte dens fysiske og mentale udvikling. Planlæg et par gåture om dagen kombineret med legetid og mental stimulering gennem aktivitetslegetøj eller lydighedstræning.Labradoren elsker af natur vand og er en stærk svømmer, så overvej at introducere din labrador til vandaktiviteter såsom svømning eller hundedykning. Hold altid øje med hunden under vandaktiviteter, og sørg for, at den er sikker.Labradorer har en hurtig vækst. Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle tegn på helbredsproblemer eller ubehag. Hvis du bemærker noget usædvanligt, anbefales det at kontakte din dyrlæge for at få det tjekket. Læs mere om racen og dens generelle sundhed her.

Efterhånden som din labrador vokser, er det meget vigtigt at fortsætte med at arbejde på, at den udviser gode manerer og venlig adfærd over for andre mennesker og dyr. Når hunden er 29 uger gammel, bør du øve og belønne adfærd, f.eks. at hunden sidder pænt, mens du hilser på folk, at den kan gå roligt i snor, og at den respekterer andre hundes grænser





6. Rådgivning om foder

Et afbalanceret foder er vigtigt for din labradorhvalps vækst og udvikling for at sikre de får den nødvendige ernæring tilpasset deres alder og race. Kontakt vores ernæringseksperter for rådgivning angående det bedste hvalpefoder til din labrador.



Husk, at den enkelte hund, også inden for den samme race, kan have andre udviklingsmønstre og udvikle sig i et andet tempo end sine artsfæller. Hvis du har nogle bekymringer om din labradors udvikling, er det altid bedst at rådføre dig med din dyrlæge for at få professionel rådgivning.