Alt, hvad du behøver at vide om racen



Langhåret gravhund er en race, der er nem at have omkring sig. En uanfægtet opførsel og tonsvis af energi betyder, at de er klar til alle de lege, du foreslår. Gentagne gange. Du vil altid finde den hengivne gravhund lige ved din side. De er kendt for at være hjertevarme. Og langhåret gravhunds levetid på alt fra 12 til 16 år betyder en masse tid sammen.

På trods af hvor energiske de er, er dette en race, der aldrig bliver en kammerat i et maratonløb. Små ture rundt om blokken hver dag er nok til at holde både de små ben og en lang krop fit.

Der er tre pelstyper hos gravhunde: Den ruhåret, den korthåret og den langhåret. Der er også tre størrelser hos gravhunde: Miniature, Standard og dværg. Sidstnævnte har et bredere bryst - målt til 11,8 tommer - og en vægt på ikke mere end 3,5 kg. Størrelsen dværg, stammer oprindeligt fra det tyske ord for "kanin", er fremavlet specielt til at grave og jage kaniner eller andre små dyr. Elskere af racen kalder sædvanligvis vægte mellem 5 og 7 kg. for "tweenies". Denne kategori er dog ikke anerkendt af nogen officiel kennelklub.

Gravhunden plejer at være en selvstændig sjæl, men de er slet ikke reserverede. Omvendt knytter de sig meget til én person. Det er vigtigt at træne din langhåret gravhund korrekt for at sikre, at de er så sociale som muligt og for at forhindre, at de bider fremmede. Med deres arv som jagthund, er langhårede gravhunde ihærdige; burtræning kan hjælpe, når det er nødvendigt.

Når det kommer til arbejde, er dette en race, der kan lide at have et arbejde, og som ikke har noget imod at hjælpe dig med dit. De er karakteristisk modige og har ironisk nok en høj gøen – der endda lyder som en stor hund - for sådan en lille race.

Langhårede gravhunde bør holdes varme, da deres små kroppe ikke kan klare kulden. Hundeegnet vinterudstyr kan være en god idé. Og gravhunde kan helt sikkert klare det.