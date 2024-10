Hvad kan hunde med inkontinens behandles med?

Afhængigt af årsagen til inkontinensen kan din hund behandles på forskellige måder. Hvis det er et muskelproblem, kan en dyrlæge muligvis ordinere visse stimulanser, der giver bedre kontrol over urinvejsmusklerne. De er effektive i 75 % af alle tilfælde.

Hvis din hund har en underliggende urinvejslidelse, kan dyrlægen foreslå en operation for at fjerne eventuelle sten i systemet, ordinere antibiotika for at behandle en infektion og hjælpe dig med at vælge en fodertype, der kan opretholde god urinvejssundhed. Dyrlægen kan også foreslå livsstilsændringer, f.eks. at opfordre din hund til at være mere aktiv og dermed sænke risikoen for yderligere urinvejsproblemer.

Hvis der er en større medicinsk årsag, vil dyrlægen forsøge at behandle den i stedet for at behandle inkontinensen alene.

Hvis du oplever, at din hunds adfærd omkring vandladning ændrer sig, efterhånden som den bliver ældre, er der ingen grund til at tro, at intet kan gøres ved det – bestil en tid hos din lokale dyrlæge, som kan rådgive dig om den bedste behandling.