Overvægt har stor indflydelse på din hunds eller kats livskvalitet

Vidste du, at også en mindre overvægt kan påvirke hundens eller kattens sundhed og livskvalitet? At holde din kat eller hund i form er afgørende for dens livskvalitet. En normal vægt hjælper hunde og katte med at være aktive og energiske hver dag. Ved at undgå overvægt nedsættes også risikoen for at udvikle alvorlige sundhedsproblemer.