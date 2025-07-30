Cockerspanielin kaltaiset luppakorvaiset rodut – ja erityisesti paljon ulkoilevat koirat – voivat olla alttiita korvatulehduksille, joten pidä koiran korvat puhtaina ja kuivina ja tarkkaile niitä mahdollisten ongelmien varalta. Varmista, että tarkistat pennun korvat säännöllisesti mahdollisen lian tai roskien kertymisen varalta. Puhdista korvat säännöllisesti ja kuivaa ne huolellisesti, jotta niihin ei jää ylimääräistä vettä. Kerro eläinlääkärillesi, jos huomaat koiran korvissa punoitusta tai jos koirasi ravistelee jatkuvasti päätään tai raapii paljon.