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Keskikokoisten koirien opas

Keskikokoisilla koirilla on erityinen paikka monien lemmikkieläintä harkitsevien sydämissä. Niiden monipuolinen luonne ja juuri sopiva koko tekevät niistä suosittuja niin perheiden kuin yksinasujien keskuudessa. Keskikokoiset koirat painavat tyypillisesti 11–24 kg. Paino ja korkeus vaihtelevat tietenkin koirakohtaisesti.

Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä koiraasi tai kasvattamassa nelijalkaista perhettäsi, sinulla voi olla monia hyviä syitä valita keskikokoinen koira.

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Basset hound -koira juoksee ulkona

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Mitä erilaisia keskikokoisia koiratyyppejä on olemassa?

Keskikokoisista koirista puhuttaessa viitataan moniin erilaisiin rotuihin, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä, luonteensa ja persoonallisuutensa, jotka voivat sopia omistajiensa erilaisiin elämäntapoihin ja mieltymyksiin. Jos etsit keskikokoista rotua, voit harkita muun muassa seuraavia koiratyyppejä:
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Rauhallinen

Rauhalliset keskikokoiset koirarodut tykkäävät rentoutua perheensä parissa. Tällaisia koiria ovat muun muassa artésien normand tai basset, joka voi olla myös suuri rotu.

Poika istuu ja halaa basset-koiraansa takapihan nurmikolla
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Seurallinen

Sosiaaliset keskikokoiset koirat tunnetaan kyvystään tulla erityisen hyvin toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi beaglet, jotka voivat olla myös pieniä koiria.

beagle makaa vihreällä nurmikolla kesällä
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Perheystävällinen

Perheystävälliset keskikokoiset koirat ovat seurallisia ja uskollisia koiria, jotka rakastavat olla osa perhettä. Tällaisia rotuja ovat muun muassa englanninsetteri ja australianpaimenkoira.

Englanninsetterin pentu ulkona kesällä nurmella
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Liikunta

Keskikokoiset urheilukoirat ovat rotuja, jotka nauttivat ulkoilusta. Näitä ovat esimerkiksi bretoni ja unkarinvizsla, joka voi olla myös suuri koira.

Bretoni seisoo lammenrannalla auringonpaisteessa
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Koirat ilman karvanlähtöä

Keskikokoiset koirat ilman karvanlähtöä ovat paras vaihtoehto allergikoille. Tällaisia rotuja ovat muun muassa villakoirat ja portugalinvesikoira.

Valkoisen ison villakoiran muotokuva. Ulkoilu
Pidä mielessä, että vaikka rodun ominaispiirteet voivat antaa osviittaa koiran yleisestä käytöksestä, jokaisella koiralla on oma persoonallisuutensa. Vietä aikaa erilaisten koirien kanssa ja tutustu niihin varmistaaksesi, että valitsemasi koira sopii elämäntyyliisi ja kotiisi – ja että kotisi ja elämäntapasi ovat sopivia valitsemallesi koiralle.

Miksi kannattaa valita keskikokoinen koira?

Keskikokoiset koirat ovat kultainen keskitie pienten ja suurempien koirien välillä, ja ne voivat olla houkuttelevia monille ihmisille. Tässä on joitain asioita, jotka kannattaa huomioida pohtiessasi, sopiiko keskikokoinen koira sinulle:

Monipuolisuus

Mukautuvat, keskikokoiset koirat voivat viihtyä sekä pienemmissä asunnoissa että suurilla pihoilla. Ne sopivat hyvin sekä kaupunki- että esikaupunkiympäristöihin.

Liikuntatarpeet

Maltillisempien liikuntavaatimusten ansiosta keskikokoiset koirat nauttivat todennäköisesti päivittäisistä kävelyistä, leikkihetkistä ja yhteisistä peleistä. Ne sopivat erinomaisesti aktiivisille perheille, jotka tykkäävät ulkoilla.

Perheystävällinen

Tasapainoisen kokonsa ansiosta keskikokoiset koirat sopivat monenlaisiin koteihin ja perheisiin. Muista kuitenkin, että lapsia ei saa koskaan jättää yksin koiran kanssa, ja koiran koulutus on ehdottoman tärkeää.

Koulutettavuus

Älykkyys ja miellyttämisen tarve tekee keskikokoisista koirista suhteellisen helppoja kouluttaa positiivisen vahvistamisen menetelmillä.

transilvanianajokoira syksyisellä pellolla

Mitä terveysongelmia kannattaa huomioida keskikokoisten koirien osalta?

Kaikkien koirien tavoin on olemassa joitain erityisiä terveysongelmia, joille keskikokoiset rodut voivat olla alttiita. Eläinlääkäri on pennun paras liittolainen (tietysti sinun lisäksesi), joka auttaa sinua seuraamaan keskikokoisen koirasi terveyttä säännöllisillä tarkastuksilla ja ennaltaehkäisevällä hoidolla. Lisäksi kasvattajan vastuulla on tehdä geenitestit pennun vanhemmille mahdollisten terveysongelmien varalta. Voit tukea koirasi terveyttä ja vähentää tiettyjen terveysongelmien riskiä tarjoamalla sille monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion, säännöllistä liikuntaa sekä turvallisen ja huolehtivan ympäristön. Tämä kaikki auttaa koiraasi elämään pitkään ja terveenä.

Huomioi seuraavat mahdolliset huolenaiheet:

Jotkin keskikokoiset rodut, kuten corgi, voivat olla alttiita lonkan kehityshäiriölle. Tämä sairaus vaikuttaa lonkkaniveliin aiheuttaen pallonivelen ja lonkkamaljan hiertymää. Säännöllinen liikunta, terveellisen painon ylläpitäminen ja niveliä tukevat lisäravinteet voivat auttaa tämän vaivan ehkäisemissä ja hoitamisessa.

Cockerspanielin kaltaiset luppakorvaiset rodut – ja erityisesti paljon ulkoilevat koirat – voivat olla alttiita korvatulehduksille, joten pidä koiran korvat puhtaina ja kuivina ja tarkkaile niitä mahdollisten ongelmien varalta. Varmista, että tarkistat pennun korvat säännöllisesti mahdollisen lian tai roskien kertymisen varalta. Puhdista korvat säännöllisesti ja kuivaa ne huolellisesti, jotta niihin ei jää ylimääräistä vettä. Kerro eläinlääkärillesi, jos huomaat koiran korvissa punoitusta tai jos koirasi ravistelee jatkuvasti päätään tai raapii paljon.

Liikaruokinta ja liikunnan puute voivat johtaa lihavuuteen keskikokoisilla koirilla, mikä voi aiheuttaa muita terveysongelmia ja lyhentää elinikää. Jotkin rodut ovat toisia alttiimpia ylipainolle – tällaisia ovat esimerkiksi labradorinnoutajat ja kultaisetnoutajat, joita pidetään sekä keskikokoisina että suurina koirina niiden koon vaihtelun vuoksi. Säännölliset eläinlääkärikäynnit koiran kunnon seuraamiseksi ja säännöllinen liikunta ovat välttämättömiä terveellisen painon ylläpitämiseksi.

Kaikkien koirien tavoin myös keskikokoisille koirille voi kehittyä ihoallergioita tai ruoka-aineintoleransseja, jotka aiheuttavat kutinaa, karvanlähtöä ja ihotulehduksia. Ruokavalion muuttaminen voi auttaa. Koiran pitäminen puhtaana ja etäällä mahdollisista allergeeneista voi myös auttaa ehkäisemään ärsytystä. Keskustele eläinlääkärisi kanssa, jos epäilet koirallasi allergisia oireita.

Jotkin keskikokoiset koirarodut, kuten cockerspanieli, voivat olla alttiita laajentavalle sydänlihassairaudelle (DCM). DCM on tila, joka voi vähentää sydämen kykyä pumpata verta verisuoniston läpi. Säännölliset sydämen tarkastukset voivat auttaa ongelman varhaisessa havaitsemisessa ja hoidossa.

Hammassairaus on yleinen koirilla, ja myös keskikokoiset rodut voivat olla alttiita hammasongelmille ilman säännöllistä hammashoitoa, mukaan lukien säännöllinen harjaus ja eläinlääkärikäynnit koiran hampaiden tarkistamiseksi.

Riippumatta siitä, minkä keskikokoisen koiran valitset, voit tukea koirasi hyvinvointia tekemällä tiivistä yhteistyötä eläinlääkärisi kanssa. Näin varmistat pennulle parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet.

Cockerinspanielin pentu kukkien kera taustalla

Mitä fyysisiä ominaispiirteitä keskikokoisilla koirilla voi olla?

Ulkonäkö tulee usein esiin uuden kumppanin valinnassa. Keskikokoisissa roduissa on monennäköisiä vaihtoehtoja. Tässä on joitakin huomioitavia tekijöitä keskikokoisen koiran ulkonäön osalta:

Keskikokoisilla koirilla on monenlaisia turkkeja, aina pörröisistä pitkä- ja lyhytkarvaisiin. Kun kyse on turkin tyypistä, sinun on otettava huomioon myös ilmasto ja turkin hoitotarpeet. Esimerkiksi lyhytkarvaiset koirat, kuten saksanajokoirat, voivat sopia hyvin lämpimämpään ilmastoon, kun taas koirat, joilla on kaksikerroksinen turkki, kuten siperianhuskyillä tai amerikaneskimokoiralla, voivat sopia viileämmille alueille. Ja jos etsit pehmeämpää tai kiharampaa turkkia, saatat pitää barbetista, joka voi olla keskikokoinen tai suuri koira.

Keskikokoisten koirarotujen turkeissa on monenlaisia värityksiä ja kuvioita. Väritys voi vaihdella yksivärisestä moniväriseen, ja joillakin roduilla on erityisiä turkkikuvioita. Tässä on joitakin keskikokoisten koirarotujen yleisiä värejä:

Keskikokoiset koirat voivat vaihdella kooltaan ja ruumiinrakenteeltaan. Joillakin voi olla urheilullisempi ruumiinrakenne, kuten basenjilla, jotka voivat olla myös pieniä koiria, kun taas toisilla on vankempi ulkonäkö, kuten corgilla. Lisäksi on olemassa hoikkia ja urheilullisia rotuja, kuten dobermanni, ja monia muita ruumiinrakenne- ja kokovaihtoehtoja.
Keskikokoisilla koirilla voi olla erilaisia kasvonpiirteitä, jotka vaikuttavat niiden yksilölliseen ulkonäköön. Piirteet voivat vaihdella ilmeikkäistä silmistä ainutlaatuisiin kasvojen ryppyihin, kuten shar peillä.
Monilla keskikokoisilla koirilla on roikkuvat korvat, kuten amerikankettukoiralla, tai luppakorvat, kuten amerikanvesispanielilla. On myös monia keskikokoisia koiria, joilla on terävät korvat. Näitä ovat muun muassa etnankoira ja shikokunkoira.

Suosittuja keskikokoisia koirarotuja

Lue lisää näistä suosituista keskikokoisista roduista:
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Airedalenterrieri

Älykkyytensä sekä energisen ja seurallisen luonteensa ansiosta nämä (joskus myös suuret) koirat voivat olla täydellisiä kumppaneita aktiivisille perheille, jotka ymmärtävät niiden eloisia tottumuksia.

Airedalenterrieri juoksee
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amerikancockerspanieli

Seurallisesta luonteestaan ja pehmeistä luppakorvistaan tunnetut cockerspanielit ovat ihanteellisia perhekoiria.

Amerikancockerspanieli vihreällä nurmikolla
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Shiba

Nämä Japanista lähtöisin olevat koirat tunnetaan älykkäinä, itsenäisinä ja nopeina. Niiden kettumainen ja tuuhea ilme herättää ihastusta koiranystävien keskuudessa.

muotokuva shiba-koirasta juoksemassa ja leikkimässä kesäisessä puistossa
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Bordercollie

Erittäin älykkäät ja energiset bordercolliet ovat erinomaisia paimenkoiria, ja ne sopeutuvat hyvin aktiiviseen elämään.

Bordercollie juoksee talvisella niityllä
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Australianpaimenkoira

Australianpaimenkoirat tunnetaan niiden turkin upeasta värityksestä ja älykkyydestä, ja ne menestyvät erinomaisesti erilaisissa koiraurheilulajeissa ja -aktiviteeteissa.

Australianpaimenkoira järvenrannalla syksyllä

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Kaikkien koirien tavoin keskikokoiset koirat tarjoavat paljon toveruutta ja iloa kaikille, jotka tuovat sellaisen kotiinsa. Voit löytää koiran, joka sopii elämäntyyliisi ja kotiisi, mutta selvitä myös yhdessä eläinlääkäreiden, ammattimaisten kasvattajien ja löytöeläintalojen kanssa, että kotisi ja elämäntyylisi sopivat koiralle, jota olet hankkimassa.

 

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