Ce n'est évidemment pas aussi simple que cela, mais garantir la bonne santé du pelage et de la peau contribue au bien-être général du chat. Au-delà du toilettage, l'alimentation joue un rôle clé pour sa santé.

Votre chat à poils longs a besoin d’une alimentation saine lui apportant des nutriments essentiels et un bon équilibre entre énergie et protéines, à chaque étape de sa vie. Faire les choses correctement les aidera à rester en bonne santé et à protéger leur peau et de leur pelage.