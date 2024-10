Le pelage court et lisse d'un Sacré de Birmanie est assez irrésistible. Ce chat confiant aime jouer et grimper le plus haut possible, tout en restant proche de ses humains. Avec son apparence singulière et sa personnalité affectueuse, le birman est devenu une race de chat populaire. La cerise sur le gâteau ? Il nécessite un minimum de toilettage. Une fois par semaine avec une brosse douce suffit pour conserver la brillance du poil.