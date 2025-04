Les ténias sont de longs vers plats composés de plusieurs segments, chacun contenant ses propres organes reproducteurs et hébergeant des œufs. Les oiseaux et les rongeurs ingèrent les œufs des vers et en deviennent porteurs. Si votre chaton mange l’un des hôtes, les œufs passent dans son organisme, où ils éclosent et vivent à l’intérieur de ses intestins.

Si votre chaton mange une puce porteuse d'œufs de ténia (ou un oiseau, un rongeur), les œufs pénètrent dans son tube digestif et se transforment en ténias adultes.

Une fois ingérés, les ténias se fixent sur les parois intestinales de votre chaton et se nourrissent du sang et des nutriments dont votre chaton a besoin pour se développer sainement.

Vous pouvez voir les segments d'un ténia dans les selles de votre chaton. Ils ressemblent à un morceau de ficelle ou à un long grain de riz. Vous pouvez également les voir sur les poils du chaton autour de la queue ou à l'endroit où votre chaton dort.

Les ténias se déplacent dans l'organisme du chaton, provoquant des démangeaisons autour de l’anus. Vous verrez peut-être votre chaton « faire le traîneau » sur le sol pour soulager la sensation de démangeaison.

Les tests fécaux permettent d'identifier les ténias. Le traitement consiste en un comprimé ou une injection délivrés uniquement sur ordonnance et administrés par votre vétérinaire.

Les humains peuvent contracter des ténias en mangeant des viandes contaminées ou en ingérant accidentellement une puce ou des larves.