Vers six semaines, la vision et l'ouïe de votre chaton fonctionnent bien, mais il n'aura les capacités d'un chat adulte qu'à l'âge de deux mois. Il se déplace, socialise avec ses frères et sœurs, il est sevré et utilise le bac à litière. Certains rejoignent leur nouvelle famille à cet âge, mais pour un chaton parfaitement éduqué par sa mère et bien socialisé, il conviendra d'attendre jusqu'à huit semaines.