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Aliment sec pour chats

Aliment complet pour chats de plus de 11 ans

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Format: 2 kg
15,20 €/kg
12,95 €/kg
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Matières premières de qualité.

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DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® AGEING 11+ est un aliment sec pour chats de plus de 11 ans. Conçu et testé pour les chats seniors, ROYAL CANIN® AGEING 11+ contient des croquettes faciles à consommer pour offrir à votre chat une expérience agréable lors de ses repas. Cette formule, dotée du HealthyAge7™ Complex, offre une combinaison nutritionnelle précise qui aide à maintenir la santé et la vitalité chez les chats seniors, en se concentrant sur 7 aspects clés : Appétit et Poids : appétence élevée et haute teneur en énergie pour répondre aux préférences des chats et aider à maintenir un poids idéal. Digestion : contient des fibres prébiotiques et des protéines hautement digestibles pour soutenir une digestion saine. Mobilité : contient de l’EPA, du DHA et de la chondroïtine pour soutenir la santé des articulations et la mobilité. Peau et Pelage : l’ajout d’acide linoléique et de zinc aide à maintenir la santé de la peau et du pelage. Reins : contient des protéines de haute qualité et une teneur adaptée en phosphore pour soutenir la santé rénale. Soutien cérébral et visuel : contient du tryptophane, de l’EPA et du DHA, de la taurine et de la vitamine A pour contribuer au bon fonctionnement cérébral et soutenir la santé visuelle.

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BÉNÉFICES

HealthyAge7™

Formule nutritionnelle précise, dotée du HealthyAge7™ Complex, qui aide à maintenir la santé et la vitalité chez les chats de plus de 11 ans, en se concentrant sur 7 aspects : -Reins : protéines de haute qualité et teneur adaptée en phosphore -Peau et Pelage : acide linoléique et zinc -Mobilité : EPA et DHA et chondroïtine -Appétit et Poids : appétence élevée et haute teneur en énergie -Digestion : fibres prébiotiques et protéines hautement digestibles -Soutien cérébral et visuel : tryptophane, EPA et DHA, taurine, vitamine A -Immunité : vitamines C et E, taurine, bêta-carotène, lycopène

Croquettes faciles à consommer

Conçues et testées pour les chats seniors

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Dénomination emballage Incorporation de matière recyclée Recyclabilité Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage Présence de substances dangereuses Bonus éco-organisme CITEO Malus éco-organisme CITEO
Sac 50 g Cet emballage ne contient pas de matière recyclée emballage non recyclable Non Non Non Non
Sac 400 gCet emballage ne contient pas de matière recyclée emballage non recyclable Non Non Non Non
Sac 2 kg Cet emballage ne contient pas de matière recyclée emballage non recyclable Non Non Non Non
Sac 4 kgCet emballage ne contient pas de matière recyclée emballage non recyclable Non Non Non Non

Avez-vous des questions concernant ce produit ?

Notre équipe de conseillers en nutrition se fera un plaisir de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 13h au 0 800 41 51 61 (Les appels sont gratuits depuis un poste fixe et un mobile). Vous pouvez également les contacter par mail via ce formulaire.Formulaire
Image de l'emballage recyclable