ROYAL CANIN® AGEING 11+ bouchées en sauce est un aliment humide pour chats de plus de 11 ans. Conçu et testé pour les chats seniors, ROYAL CANIN® AGEING 11+ bouchées en sauce présente une texture facile à consommer pour offrir à votre chat une expérience agréable lors de ses repas. Cette formule, dotée du HealthyAge7™ Complex, offre une combinaison nutritionnelle précise qui aide à maintenir la santé et la vitalité chez les chats seniors, en se concentrant sur 7 aspects clés : Appétit et Poids : appétence élevée et haute teneur en énergie pour répondre aux préférences des chats et aider à maintenir un poids idéal. Digestion : contient des fibres prébiotiques et des protéines hautement digestibles pour soutenir une digestion saine. Mobilité : contient de l’EPA, du DHA et de la chondroïtine pour soutenir la santé des articulations et la mobilité. Peau et Pelage : l’ajout d’acide linoléique et de zinc aide à maintenir la santé de la peau et du pelage. Reins : contient des protéines de haute qualité et une teneur adaptée en phosphore pour soutenir la santé rénale. Soutien cérébral et visuel : contient du tryptophane, de l’EPA et du DHA, de la taurine et de la vitamine A pour contribuer au bon fonctionnement cérébral et soutenir la santé visuelle. Immunité : contient des vitamines C et E, de la taurine, du bêta-carotène et du lycopène pour aider à soutenir le système immunitaire. ROYAL CANIN® AGEING 11+ est disponible dans différentes textures, notamment sous forme de bouchées en gelée, de mousse ultra tendre et de croquettes.