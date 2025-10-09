Ageing 11+ Bouchées en Sauce
Aliment humide pour chats
Aliment complet pour chats de plus de 11 ans (bouchées en sauce)
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Matières premières de qualité.
Contrôles systématiques.
Ingrédients entièrement traçables.
DÉTAILS DU PRODUIT
ROYAL CANIN® AGEING 11+ bouchées en sauce est un aliment humide pour chats de plus de 11 ans. Conçu et testé pour les chats seniors, ROYAL CANIN® AGEING 11+ bouchées en sauce présente une texture facile à consommer pour offrir à votre chat une expérience agréable lors de ses repas. Cette formule, dotée du HealthyAge7™ Complex, offre une combinaison nutritionnelle précise qui aide à maintenir la santé et la vitalité chez les chats seniors, en se concentrant sur 7 aspects clés : Appétit et Poids : appétence élevée et haute teneur en énergie pour répondre aux préférences des chats et aider à maintenir un poids idéal. Digestion : contient des fibres prébiotiques et des protéines hautement digestibles pour soutenir une digestion saine. Mobilité : contient de l’EPA, du DHA et de la chondroïtine pour soutenir la santé des articulations et la mobilité. Peau et Pelage : l’ajout d’acide linoléique et de zinc aide à maintenir la santé de la peau et du pelage. Reins : contient des protéines de haute qualité et une teneur adaptée en phosphore pour soutenir la santé rénale. Soutien cérébral et visuel : contient du tryptophane, de l’EPA et du DHA, de la taurine et de la vitamine A pour contribuer au bon fonctionnement cérébral et soutenir la santé visuelle. Immunité : contient des vitamines C et E, de la taurine, du bêta-carotène et du lycopène pour aider à soutenir le système immunitaire. ROYAL CANIN® AGEING 11+ est disponible dans différentes textures, notamment sous forme de bouchées en gelée, de mousse ultra tendre et de croquettes.
BÉNÉFICES
HealthyAge7™
Formule nutritionnelle précise, dotée du HealthyAge7™ Complex, qui aide à maintenir la santé et la vitalité chez les chats de plus de 11 ans, en se concentrant sur 7 aspects : -Reins : protéines de haute qualité et teneur adaptée en phosphore -Peau et Pelage : acide linoléique et zinc -Mobilité : EPA et DHA et chondroïtine -Appétit et Poids : appétence élevée et haute teneur en énergie -Digestion : fibres prébiotiques et protéines hautement digestibles -Soutien cérébral et visuel : tryptophane, EPA et DHA, taurine, vitamine A -Immunité : vitamines C et E, taurine, bêta-carotène, lycopène
Texture facile à consommer
Conçue et testée pour les chats seniors
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
|POIDS IDEAL CHAT (kg)
|POIDS IDEAL
|LEGER SURPOIDS
|3
|180g (2 pouch)
|145g (1 pch+1/2 pouch)
|4
|225g (2 pch+1/2 pouch)
|180g (2 pouch)
|5
|260g (3 pouch)
|210g (2 pch+1/2 pouch)
|6
|300g (3 pch+1/2 pouch)
|240g (3 pouch)
|POIDS IDEAL DU CHAT (kg)
|POCHON
|POIDS IDEAL
|LEGER SURPOIDS
|3
|1
|22g (2/8 cup)
|14g (1/8 cup)
|4
|1
|32g (2/8 cup)
|22g (2/8 cup)
|5
|1
|41g (3/8 cup)
|29g (2/8 cup)
|6
|1
|49g (4/8 cup)
|35g (3/8 cup)
|POIDS IDEAL DU CHAT (kg)
|POCHON
|POIDS IDEAL
|LEGER SURPOIDS
|3
|1
|24g (2/8 cup)
|15g (1/8 cup)
|4
|1
|34g (3/8 cup)
|23g (2/8 cup)
|5
|1
|43g (3/8 cup)
|31g (2/8 cup)
|6
|1
|52g (4/8 cup)
|38g (3/8 cup)
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
|Références produits
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Emballage primaire
|Sachet fraîcheur
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|Non
|Non
|Non
|Emballage secondaire
|Boîte en carton
|Cet emballage contient au moins 89% de matière recyclée
|Emballage majoritairement recyclable
|Non
|Non
|Bonus
|Non