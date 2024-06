Initialement utilisés comme chiens de garde et de troupeau dans les fermes de la région suisse de Berne, les bouviers bernois sont des animaux de travail polyvalents et des chiens de compagnie très appréciés. Leur robe tricolore remarquable et leurs facultés d'adaptation leur ont valu une place dans le cœur des familles du monde entier.

Bien équilibrés, attentifs, vigilants et intrépides dans la vie de tous les jours, ils sont de bonne humeur et fidèles aux personnes qu’ils connaissent, tout en étant confiants et placides avec les étrangers.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)