Incontinence urinaire chez le chien

À mesure que votre chien avance en âge, vous remarquez des changements dans son comportement, sa personnalité et son apparence physique. L'incontinence est un phénomène courant chez le chien âgé. Il est important que vous soyez prêt à prendre les choses en main.

Si votre chien âgé souffre d'incontinence, il n'urine plus comme lorsqu'il était plus jeune. Il risque d'uriner sans s'en rendre compte, de laisser des traces d'urine sur le sol ou d'avoir du mal à uriner. Dans ce cas, il est essentiel de ne pas le punir, car il ne le fait pas exprès. En effet, il ne parvient plus à se contrôler.

Quelles sont les causes d'incontinence chez le chien ?

À l'instar de l'homme, lorsque le chien vieillit, sa forme physique connaît des bouleversements. Ses muscles s'affaiblissent et le contrôle nerveux de différentes parties du corps peut diminuer. L'incontinence peut être causée par le simple vieillissement des muscles qui entourent le système urinaire et par un manque de contrôle de ces muscles.

Les chiennes sont davantage exposées aux problèmes d'incontinence que les mâles et certaines races de plus grande taille y sont prédisposées, notamment les boxers, les dobermans, les schnauzers géants, les dogues allemands et les bergers allemands. Parmi la population femelle stérilisée, 30 % des chiennes de plus de 20 kg ont des problèmes d'incontinence, contre moins de 10 % chez les races de plus petite taille.

L'obésité aurait un impact sur l'apparition des problèmes d'incontinence, en particulier chez les chiennes stérilisées. Il faut comprendre que le poids de la graisse entourant le système urinaire exerce une force mécanique sur les muscles, jusqu'à entraîner une incontinence.

Des troubles urinaires sous-jacents peuvent également provoquer une incontinence, dont une inflammation du système urinaire et des cystites, une infection ou le développement de « calculs » (appelés lithiase urinaire). De manière plus générale, des maladies comme le diabète ou des troubles neurologiques peuvent également entraîner une incontinence. Il est donc primordial d'emmener votre chien chez le vétérinaire dès que vous remarquez un changement de comportement en ce qui concerne la miction.