À quel moment sevrer votre chiot ?

Des contrôles réguliers du poids peuvent aider à déterminer le bon niveau d'alimentation de votre chiot. Le chiot n'est pas capable de réguler son apport en nourriture. C'est donc à vous de le faire pour lui.

Les chiots sous-alimentés risquent de perdre leur intégrité squelettique et leurs fonctions corporelles, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé plus tard. D’un autre côté, la suralimentation des chiots peut conduire à l’obésité, ce qui exerce une pression excessive sur les os et les articulations pendant sa croissance. L'obésité entraîne également d'autres problèmes de santé.

Votre vétérinaire peut vous suggérer la bonne quantité de nourriture pour votre chiot. L’étiquetage des aliments proposent également des suggestions pour le contrôle des portions, qui, bien sûr, diffèrent selon la taille et la race. Par exemple, un caniche toy mangera beaucoup moins qu'un boxer et le boxer serait sous-alimenté si on lui donnait les portions du caniche toy. Leurs besoins nutritionnels varieront également.

Planning d'alimentation du chiot

Lorsque votre chiot devient adulte, deux repas quotidiens lui fourniront les calories et les nutriments nécessaires pour être en parfaite santé. Les races de petite taille et les races miniatures atteignent l’âge adulte à l’âge de sept à neuf mois. Les races de grande taille et les chiens géants n’atteindront pas leur taille adulte avant 15 à 24 mois et devront continuer à ingérer de la nourriture pour chiot jusqu'à cet âge.