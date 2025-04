Pourquoi votre chiot ne mange-t-il pas ?

Si votre chiot boude sa gamelle lors d'un seul repas, ce n'est pas grave. Toutefois, un chiot ne devrait pas passer plus de 12 heures sans se nourrir. Il pourrait alors se mettre à souffrir d'hypoglycémie. Les races de petits chiens et les races naines (comme les poméraniens et les bichons maltais) ont un métabolisme plus rapide que les chiens de plus grande taille (tels que les cockers ou les dalmatiens, par exemple). Ils sont donc plus sensibles aux baisses de glycémie. Cependant, chaque animal est unique, même au sein d'une même race. De plus, les chiots n'ont pas les réserves de graisse que possèdent les chiens adultes.

Si votre chiot ignore une seconde fois sa gamelle, nous vous recommandons de l'amener chez le vétérinaire. Quelles sont les habitudes alimentaires normales pour un chiot et comment pouvez-vous l'aider à développer des habitudes alimentaires saines ?