平均而言，貓咪可以活 15 年，但是活到 20 年的情況並不少見。 在他們的生命末期，您可以做一些簡單的改變，盡力提供最好的照顧，維持愛貓的健康狀況外還能令他們的晚年較為舒適。

當貓咪變老時會發生甚麼事？

由 11 歲起，您會發覺到貓咪身上出現一些明顯可見的變老跡象。 老貓的嗅覺、味覺和聽覺不再那麼敏銳，而因為關節老化的磨損會造成疼痛，他們的活動力亦大不如前。 如果專門產生油脂保護皮膚的皮脂腺無法正常分泌油脂，他們的皮膚和毛色就會變得黯淡，而關節炎等健康狀況亦會讓他們難以正常自我梳理。

您的愛貓可能會開始出現牙齒問題 (例如：牙齒磨損或牙齦疾病)，而這可能會影響他們的食慾，並讓他們在進食時感覺不適。 其消化系統和其他身體功能正在逐漸降低，亦即是說，他們可能更難以從食物中吸收所需營養，體重亦會隨之減輕。

隨著年齡增長，貓咪亦可能罹患認知功能障礙，而且 16 至 20 歲之間的貓罹患此症的機率超過 80%。罹患此症的症狀有失眠、迷失方向、焦慮而且忘記自己的例行習慣，例如不記得自己的食物或貓砂盆在甚麼地方。

如何讓逐漸老去的貓感覺舒適

您可以利用一點簡單的小改變，讓年邁的貓起居生活更舒適，特別是當貓的生命逐漸走向終點時更是如此。

老年貓的生活環境

利用斜坡或小階梯，讓貓可以輕鬆到達想去的地方，並在貓四周擺放他最喜愛的玩具或用品。 食物和飲水要放在容易前往的位置，而且建議改換較淺的貓砂盆，讓貓咪出入更容易。