愛貓的終老護理服務
平均而言，貓咪可以活 15 年，但是活到 20 年的情況並不少見。 在他們的生命末期，您可以做一些簡單的改變，盡力提供最好的照顧，維持愛貓的健康狀況外還能令他們的晚年較為舒適。
當貓咪變老時會發生甚麼事？
由 11 歲起，您會發覺到貓咪身上出現一些明顯可見的變老跡象。 老貓的嗅覺、味覺和聽覺不再那麼敏銳，而因為關節老化的磨損會造成疼痛，他們的活動力亦大不如前。 如果專門產生油脂保護皮膚的皮脂腺無法正常分泌油脂，他們的皮膚和毛色就會變得黯淡，而關節炎等健康狀況亦會讓他們難以正常自我梳理。
您的愛貓可能會開始出現牙齒問題 (例如：牙齒磨損或牙齦疾病)，而這可能會影響他們的食慾，並讓他們在進食時感覺不適。 其消化系統和其他身體功能正在逐漸降低，亦即是說，他們可能更難以從食物中吸收所需營養，體重亦會隨之減輕。
隨著年齡增長，貓咪亦可能罹患認知功能障礙，而且 16 至 20 歲之間的貓罹患此症的機率超過 80%。罹患此症的症狀有失眠、迷失方向、焦慮而且忘記自己的例行習慣，例如不記得自己的食物或貓砂盆在甚麼地方。
如何讓逐漸老去的貓感覺舒適
您可以利用一點簡單的小改變，讓年邁的貓起居生活更舒適，特別是當貓的生命逐漸走向終點時更是如此。
老年貓的生活環境
利用斜坡或小階梯，讓貓可以輕鬆到達想去的地方，並在貓四周擺放他最喜愛的玩具或用品。 食物和飲水要放在容易前往的位置，而且建議改換較淺的貓砂盆，讓貓咪出入更容易。
睡眠和運動與較年長的貓咪
為了幫助年老愛貓養成良好的睡眠習慣，您可以在白天多陪他玩耍，讓他倦了晚上便容易入睡。 利用靠墊使貓咪的睡床更舒適，他便願意在該處睡覺，這亦可防止活動能力較低的貓長出褥瘡。 費洛蒙噴劑亦有助讓愛貓放鬆，減少焦慮或失眠情況。
如何為年老愛貓預備適當飲食
對於年老的愛貓，如果您經常轉換他的飲食以圖讓食物較多樣化，只會給貓帶來不必要的壓力。 只要按照愛貓現階段的需要提供適當飲食便可，除非獸醫建議，否則不用作出改變。
您可以將食物加熱來釋放香氣，使食物更吸引，並選擇質地容易消化的食物。 年長的貓通常較少喝水，這會導致泌尿系統出現問題，因此貓的主人必須預備方便飲用且乾淨的水；使用飲水機可能亦是鼓勵愛貓多喝水的好方法。
考慮年長愛貓的身心健康
定期至少一年兩次去看獸醫，檢查年長愛貓的健康狀況，這是很重要的。 如果愛貓出現呼吸困難、常想躲起來、不願走動，或對食物特別挑剔，這可能是因為貓咪身體感到極大痛楚，應立即帶他去看獸醫。
獸醫會向您解釋愛貓患病的嚴重程度，並告訴您是否應安排臨終關懷護理或考慮其他選擇。
您可透過改變家居安排和貓咪飲食，及與獸醫商量為愛貓提供所需的醫療幫助，讓年長貓咪在最後日子的健康和生活質素得以改善。 若不能確定甚麼是幫助年長愛貓的最佳方法，請約見您的獸醫聽取他們的專業建議。
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