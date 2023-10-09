【養貓須知】貓品種選咩好？我該選擇純種貓還是混種貓？

透過本⽂您可以了解：



⼀、甚麼是純種貓？

⼆、飼養邊種貓好？從甚麼途徑領養或買貓？

三、為甚麼選擇純種貓？選擇純種貓的原因

四、飼養混種貓好唔好？選擇非品種貓的原因

五、貓性別選咩好？性別對貓品種是否有影響？

【點擊標題可快速跳⾄該段落】

貓的行為取決於基因組成和牠們在社交期中獲取的經驗。如果主人想要飼養一隻有著符合自身期望行為的貓咪，可以從基因方面考慮，根據品種作買貓決定。不同品種貓咪，性格都會有所分別，如純種貓通常更溫順可愛，混種貓更聰明健康。



甚麼是純種貓？

純種貓只佔貓總數一小部分， 「純種」這個詞通常是跟貓咪父母和祖先的血統有關。並且，純種貓還會被部分貓品種機構登記為特定品種，從而保證牠們符合該品種的特徵和血統。

飼養邊種貓好？從甚麼途徑領養或買貓？

“飼養具體貓種類”沒有標準答案，因為這取決於個人偏好。有些養貓新手喜歡從收容所領養貓，這樣能夠給貓溫暖的家，還可以獲得養貓的樂趣。

如果運氣好，有時候在小動物收容所都能夠領養到純種貓。此外，許多貓救援組織亦會為無家可歸的貓咪提供救援服務。

除了可以在收容所和貓救援組織領養貓外，各位還可以在一些正規繁殖場中收養不能再生育的年老貓咪。有些正規繁殖場會為退役的貓咪進行絕育手術，然後幫牠們尋找新家。

在選擇純種或非純種貓的過程中，會有不同買貓或領養貓的途徑。至於領養還是買貓，就需要大家結合實際的因素而定。大多數純種貓都是從貓咪繁殖場中獲得，但如果想要養混種貓，來源更為多樣化， 最常見的是來自朋友、鄰居或收容所的母貓產下的幼貓。

為甚麼選擇純種貓？選擇純種貓的原因

純種貓是經由選擇性雜交而誕生，培育出了獨特的生理特徵，如長毛、頭型、耳朵形狀或尾巴。 這種選擇性育種亦會影響貓的性格和行為， 這就是為甚麼每一個特定品種的貓咪都有著類似個性。 反之，對於領養或飼養無家可歸的混種幼貓，外表特徵和性情都有其不確定性。不過，這也是混種貓魅力所在。大多數純種貓愛好者不單只被牠們美麗的外表所吸引，同時亦非常欣賞其個性。

例如，布偶貓性格溫順且安靜，能平靜面對新環境，盡快適應新家；挪威森林貓就更善於社交，非常適合作為寵物陪伴小朋友；而東方短毛貓會要求主人付出更多的時間來陪伴，並需要與其同伴建立非常牢固的聯繫。 無論選擇甚麼貓品種，瞭解每種純種貓的特性和需求，有助於大家選擇飼養符合期望的貓咪。

如今，非常受歡迎的貓咪有布偶貓、緬因貓和孟加拉貓。很多人也會針對不同貓咪去購買專屬貓糧，以便更好飼養品種貓，如布偶貓就選擇布偶成貓專屬配方，此貓糧幫助維持成年布偶貓的泌尿系統、心臟功能、皮毛、骨骼和關節健康。近年來繁育出的新品種就擁有極特殊的身體特徵，例如加拿大無毛貓、捲毛貓和無尾曼島貓。

大部分人會傾向於選擇外型看起來比較吸引人的貓種類，但更重要的是，在買貓前，先瞭解所選貓品種有甚麼性格和行為特徵，最後再考慮這些特質是否適合各位。如果想瞭解更多關於貓品種的特色和需求，建議大家運用我們的品種搜尋工具來查看相關資料，或參加貓展並請教貓咪培育人員。