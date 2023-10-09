【養貓須知】貓品種選咩好？我該選擇純種貓還是混種貓？
新手在養貓前，可以優先考慮貓品種，至於選擇的品種是純種貓還是混種貓好，大家可以在閱讀本篇文章之後，再作相關領養或買貓決定。
透過本⽂您可以了解：
⼀、甚麼是純種貓？
⼆、飼養邊種貓好？從甚麼途徑領養或買貓？
三、為甚麼選擇純種貓？選擇純種貓的原因
四、飼養混種貓好唔好？選擇非品種貓的原因
五、貓性別選咩好？性別對貓品種是否有影響？
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貓的行為取決於基因組成和牠們在社交期中獲取的經驗。如果主人想要飼養一隻有著符合自身期望行為的貓咪，可以從基因方面考慮，根據品種作買貓決定。不同品種貓咪，性格都會有所分別，如純種貓通常更溫順可愛，混種貓更聰明健康。
甚麼是純種貓？
純種貓只佔貓總數一小部分， 「純種」這個詞通常是跟貓咪父母和祖先的血統有關。並且，純種貓還會被部分貓品種機構登記為特定品種，從而保證牠們符合該品種的特徵和血統。
飼養邊種貓好？從甚麼途徑領養或買貓？
“飼養具體貓種類”沒有標準答案，因為這取決於個人偏好。有些養貓新手喜歡從收容所領養貓，這樣能夠給貓溫暖的家，還可以獲得養貓的樂趣。
如果運氣好，有時候在小動物收容所都能夠領養到純種貓。此外，許多貓救援組織亦會為無家可歸的貓咪提供救援服務。
除了可以在收容所和貓救援組織領養貓外，各位還可以在一些正規繁殖場中收養不能再生育的年老貓咪。有些正規繁殖場會為退役的貓咪進行絕育手術，然後幫牠們尋找新家。
在選擇純種或非純種貓的過程中，會有不同買貓或領養貓的途徑。至於領養還是買貓，就需要大家結合實際的因素而定。大多數純種貓都是從貓咪繁殖場中獲得，但如果想要養混種貓，來源更為多樣化， 最常見的是來自朋友、鄰居或收容所的母貓產下的幼貓。
為甚麼選擇純種貓？選擇純種貓的原因
純種貓是經由選擇性雜交而誕生，培育出了獨特的生理特徵，如長毛、頭型、耳朵形狀或尾巴。 這種選擇性育種亦會影響貓的性格和行為， 這就是為甚麼每一個特定品種的貓咪都有著類似個性。 反之，對於領養或飼養無家可歸的混種幼貓，外表特徵和性情都有其不確定性。不過，這也是混種貓魅力所在。大多數純種貓愛好者不單只被牠們美麗的外表所吸引，同時亦非常欣賞其個性。
例如，布偶貓性格溫順且安靜，能平靜面對新環境，盡快適應新家；挪威森林貓就更善於社交，非常適合作為寵物陪伴小朋友；而東方短毛貓會要求主人付出更多的時間來陪伴，並需要與其同伴建立非常牢固的聯繫。 無論選擇甚麼貓品種，瞭解每種純種貓的特性和需求，有助於大家選擇飼養符合期望的貓咪。
如今，非常受歡迎的貓咪有布偶貓、緬因貓和孟加拉貓。很多人也會針對不同貓咪去購買專屬貓糧，以便更好飼養品種貓，如布偶貓就選擇布偶成貓專屬配方，此貓糧幫助維持成年布偶貓的泌尿系統、心臟功能、皮毛、骨骼和關節健康。近年來繁育出的新品種就擁有極特殊的身體特徵，例如加拿大無毛貓、捲毛貓和無尾曼島貓。
大部分人會傾向於選擇外型看起來比較吸引人的貓種類，但更重要的是，在買貓前，先瞭解所選貓品種有甚麼性格和行為特徵，最後再考慮這些特質是否適合各位。如果想瞭解更多關於貓品種的特色和需求，建議大家運用我們的品種搜尋工具來查看相關資料，或參加貓展並請教貓咪培育人員。
飼養混種貓好唔好？選擇非品種貓的原因
當貓品種確定後，只有展現出所需身體特徵和性情的貓咪才會被留下繁殖。 如果只有少數幾隻貓咪有此特徵，這個血統的貓咪就可能大幅減少。
由於只有少數符合資格的貓咪，因此為保留所需特徵，近親繁殖便在所難免。這種情況可能會使基因不夠正常。目前，基因檢測越來越廣泛應用，能夠篩檢出可能有相關遺傳疾病的品種，讓研發機構得以避免基因風險發生。大多數貓科組織都鼓勵責任繁殖，讓育貓機構遵循良好做法來選擇和限制近親繁殖。
一些貓咪繁殖場將部分貓某些形態特異性放大至極端狀態，並稱為「過度型」。舉例來說，暹羅貓和東方短毛貓品種的頭部越來越細長；相反，波斯貓和異國品種則是面部越來越扁平。這些誇張特徵在結構和生理上都會產生後續影響，還可能成為某些疾病根源。
非品種與混種貓咪的血統就龐大得多，而且發展出這些遺傳性疾病的機率會顯著降低。
貓性別選咩好？性別對貓品種是否有影響？
主要問題在於，公貓和母貓在行為上和性格上是否有顯著的差異。
就純種貓來講，性別差異並不顯著，而性情是品種規範的一部分，建議大家根據個人喜好和生活方式的來選擇貓品種。而任意一種貓咪都有可能會患有貓疾病，如貓瘟熱、貓白血病、貓科卡裏西病毒等，為方便後續飼養，各位可以購買已做過身體檢查的貓咪。
非品種貓的性格難以預測，就公貓來講，牠們通常比較冷靜、包容力較強，還會獨立前往離家比較遠的地方；而母貓則比較喜歡待在住家附近。不過，亦有人認為，母貓在家中較居主導地位，因此有時難以與其他動物同居。
話雖如此，在貓咪性成熟時，基本會出現許多行為差異，例如公貓灑尿標記地盤，或母貓體溫升高等，這些行為通常會在絕育之後停止。
無論是選擇混種貓還是品種貓，養貓新手都需要做好養貓準備，也務必記住，每一隻貓都是獨立的個體，他們的個性或生活需求亦不盡相同。貓奴們可以與瞭解每隻貓個性的貓舍或收養中心進行討論，讓他們幫助您找到適合自己的生活方式且滿足喜好的貓咪。
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