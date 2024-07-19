當決定要購買幼貓時，請務必先仔細研究相關資訊，這樣可確保您帶回家的寵物擁有健康身體。

購買幼貓的優點

通常幼貓能夠在人生旅途中陪伴您相當久的時光

飼養幼貓代表您得以更完整地紀錄愛貓的健康與醫療狀況

幼貓較不會有已養成不良習慣等行為問題

購買幼貓的缺點

幼貓一開始需要比成貓更多的照顧和關心

幼貓需要一些訓練

幼貓可能需要更多的基礎護理與醫療照顧，如施打疫苗等

購買幼貓地點

您可以從合法登記的繁殖業者購買幼貓。 在將幼貓帶回家飼養之前，請務必確認幼貓與母貓是健康，而且受到妥善照顧。 此外，請避免從不尊重動物福利的地方購買幼貓， 強烈建議您選擇口碑好的繁殖業者或者寵物店購買； 不妨向獸醫詢問當地有哪些值得推薦的優質繁殖業者。