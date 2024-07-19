購買幼貓指南
除了沉浸在養寵物的興奮中，當您決定要購買幼貓時，請務必先仔細研究相關資訊，這樣可以避免您買到不負責任的育貓中心所繁殖的幼貓，亦能確保您帶回家的寵物擁有良好的健康。
當決定要購買幼貓時，請務必先仔細研究相關資訊，這樣可確保您帶回家的寵物擁有健康身體。
購買幼貓的優點
- 通常幼貓能夠在人生旅途中陪伴您相當久的時光
- 飼養幼貓代表您得以更完整地紀錄愛貓的健康與醫療狀況
- 幼貓較不會有已養成不良習慣等行為問題
購買幼貓的缺點
- 幼貓一開始需要比成貓更多的照顧和關心
- 幼貓需要一些訓練
- 幼貓可能需要更多的基礎護理與醫療照顧，如施打疫苗等
購買幼貓地點
您可以從合法登記的繁殖業者購買幼貓。 在將幼貓帶回家飼養之前，請務必確認幼貓與母貓是健康，而且受到妥善照顧。 此外，請避免從不尊重動物福利的地方購買幼貓， 強烈建議您選擇口碑好的繁殖業者或者寵物店購買； 不妨向獸醫詢問當地有哪些值得推薦的優質繁殖業者。
購買幼貓的要訣
- 最好與繁殖者見面，了解幼貓生活和飼育的地方，再決定是否接手飼養。 這樣做能讓您得知幼貓過去的情況，並且更了解之前照顧的方式
- 與繁殖者討論時，可詢問幼貓父母的性情，以便更了解未來可能飼養的幼貓個性。
- 詢問繁殖者對幼貓是否培養了正確社會化習慣，幼貓的大部分社交技巧是在出生後 8 週之內學會的，因此務必讓他們在這個時期有足夠的時間學習，早期的教育非常重要。
- 注意繁殖者對衛生、醫療保健及營養的重視程度
- 詢問幼貓的年齡。 幼貓在約 12 周齡前應與母貓一起生活，提早離開母貓可能導致行為上的問題
- 目視檢查是否有任何健康問題。 幼貓眼睛應該清澈明亮、體重正常
- 詢問繁殖者，幼貓是否已經由獸醫進行健康檢查。 檢查內容應包括疫苗和驅蟲，以及篩檢是否有純種貓的任何遺傳性疾病。 要求提供相關證書
- 了解母貓是否已接種疫苗和驅蟲。 若母貓尚未接種疫苗和驅蟲，幼貓就不太可能已這樣做
- 詢問是否已為幼貓植入晶片。 若尚未植入晶片，您應考慮盡快這樣做。
- 您帶幼貓回家後，盡快選一間獸醫院並預約做檢查
雖然帶幼貓回家令人感到緊張又開心，但事前做足功課是非常重要的。 購買時抱持謹慎且負責的態度，有助確保帶回家的愛寵身心健康且情緒穩定，還可避免支持不肖繁殖業者。
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