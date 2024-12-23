教狗狗上廁所指南：5步驟訓練定點大小便，狗狗一下子就學會！

無論是剛出生的狗寶寶，或是領養來的成犬，如廁問題永遠是最讓人困擾而且是急須完成訓練的項目，因為牠們不會知道「哪裡是上廁所的地方」，而是要透過後天訓練。想避免狗狗日後在家中隨處大小便，就要先從了解背後原因開始，循序漸進安排如廁訓練，教狗狗在對的地方上廁所！

目錄：



一、狗狗亂尿尿的3個常見原因，該如何改善？專家給您的最佳建議

雖然狗狗不太會在吃飯或睡覺的地方撒尿或大便，但牠如果在室內到處亂便溺，有可能是因為以下3種常見原因：

(一) 狗狗情緒受到外在刺激而出現漏尿行為