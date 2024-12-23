教狗狗上廁所指南：5步驟訓練定點大小便，狗狗一下子就學會！
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無論是剛出生的狗寶寶，或是領養來的成犬，如廁問題永遠是最讓人困擾而且是急須完成訓練的項目，因為牠們不會知道「哪裡是上廁所的地方」，而是要透過後天訓練。想避免狗狗日後在家中隨處大小便，就要先從了解背後原因開始，循序漸進安排如廁訓練，教狗狗在對的地方上廁所！
目錄：
雖然狗狗不太會在吃飯或睡覺的地方撒尿或大便，但牠如果在室內到處亂便溺，有可能是因為以下3種常見原因：
一、狗狗亂尿尿的3個常見原因，該如何改善？專家給您的最佳建議
(一) 狗狗情緒受到外在刺激而出現漏尿行為當狗狗聽到響亮的煙火聲、雷聲時，比較敏感的狗狗，可能會因為受到驚嚇而出現漏尿行為。或家中有客人來訪時（無論是動物還是人類），狗狗面對不熟悉的人或動物而感到害怕，或是與訪客玩樂時過度興奮，都可能會出現漏尿行為。通常這種亂尿尿行為只是暫時的，不是長期的問題。
(二) 狗狗四處尿尿做記號、占地盤
年輕、未絕育的狗容易出現尿尿標記行為，尤其是公狗。而家中的任何的事物改變，都可能導致狗狗四處尿尿做標記，例如：新來了一隻寵物、嬰兒或一件家具。您可以觀察屋內哪些位置是狗狗經常標記的地方；如果其中有一處是主人可以接受的位置，就在這些地方多放幾塊尿布墊，讓狗狗熟悉在此如廁。
(三) 疾病相關問題
如果家中的狗狗已邁入高齡，可能因關節炎、認知或神經系統疾病或泌尿系統的問題而便溺在家中。關節炎使狗狗站起來時感到疼痛，導致牠們難以迅速去正確地方如廁，直接在原地排尿。
患有認知障礙的狗狗，心情會容易感到混亂、不安，進而產生不當排尿的行為。而泌尿道感染或膀胱結石等泌尿系統疾病，也可能會造成尿道壓力改變或膀胱神經控制異常，而產生亂尿尿的現象。
二、教狗狗上廁所 5 步驟，讓毛小孩養成固定大小便習慣吳安妮獸醫師建議可以按照以下五個步驟，來訓練狗兒養成正確的如廁習慣：
步驟一：安排固定排便地點
您若有時間及空間，最好安排讓狗狗在戶外如廁；但如果是住在大廈，或是不方便經常外出，在室內也可安排固定地點，放上吸收力好的尿墊，讓狗狗熟悉。
步驟二：觀察大小便前的特定行為
也就是所謂的「如廁訊號（Potty Signals）」，每隻狗狗都有屬於自己的一組如廁訊號或是肢體語言，例如：嗅聞地面、原地反覆繞圈、抓門、駝背或開始蹲下，表示自己想要大小便了。如果您能了解這些如廁訊號，就可以預測牠們何時需要外出。建議一看到這些信號就要立刻為狗狗戴上頸圈，前往適當的如廁地點，並且適時給牠一些獎勵。
步驟三：觀察大小便時機點
通常，狗狗會在剛睡醒、剛吃飽、玩耍後想要大小便，狗主人可以結合前述所提的如廁訊號，並多觀察狗狗的大小便時機點，固定帶牠到指定地點上廁所。
步驟四：使用一致口令教狗狗認識廁所
儘管狗狗很聰明，可能可以理解很多簡單詞彙，但是在教狗狗上廁所時，務必注意您的肢體語言、手勢、語氣以及說話內容，確保每個信號都一致，以免讓狗狗感到困惑。首先，可以先叫狗的名字引起牠們的注意，再來使用一致的口令像是「去廁所」來引導讓狗狗自己走去廁所，並指著地點告知廁所位置。
步驟五：大小便後立即鼓勵、摸頭
無論狗狗在做什麼，當牠們獲得獎勵時，這種行為都會得到強化。因此當狗狗在正確的地方大小便時，要立刻讚美牠們並摸摸牠們的頭以示獎勵，這種強化良好如廁的表現，對於幫助狗狗在正確的位置如廁，非常有用。
三、教狗狗上廁所老是失敗？看到當下該如何糾正行為？如果在教狗狗上廁所時一直失敗，常常出現失誤把家裡搞髒弄亂時，主人要有耐心，試試下面這些方法，或許能為如廁訓練帶來一絲希望：
(一) 簡單的禁止指令
您要知道，訓練中的狗狗在不對的位置便溺是很正常的，牠們並不是刻意在搞破壞或是存心報復主人；如果狗狗只是因為失誤就被懲罰的話，牠們會感到驚嚇與困惑，下次可能會躲起來偷偷大小便，甚至是吃掉自己的排泄物以掩蓋錯誤。除此之外，懲罰也可能會破壞您與狗狗之間的情感連結。
不要因為狗狗如廁失誤而責罵或大聲喝斥毛孩，可以用溫柔且堅定的語氣說“NO”或“停”，並立刻帶牠到正確位置再次提醒。
承接上個方法，溫柔堅定地禁止牠隨意大小便後，就要緊接著引到正確的地方（室內或戶外）。最好是為狗狗建立固定的時間表，像是吃飯、玩耍、散步和小睡的常規，小狗通常需要在吃完飯後或睡醒後立即去廁所，這樣的固定安排也會引起如廁的衝動，主人也能更準確預測小狗需要外出上廁所的時間。
每隻狗狗都是獨一無二的，上廁所的時間也不盡相同，固定的上廁所時間，是需要長時間觀察培養的
立刻徹底清潔錯誤的如廁地點，並消除所有排泄物的氣味與痕跡。建議使用專門設計用於消除寵物尿液、糞便甚至嘔吐物氣味的清潔劑，並嚴格按照包裝上的說明進行操作。
由於大小便是再自然不過的行為，即使錯誤發生也不是世界末日，只要花點時間重新審視如何教狗狗上廁所的技巧與步驟，就可從上次停下的地方繼續進行。正確大小便後，立刻給予口頭獎勵，不需要一直給零食；如果狗狗習慣在戶外大小便卻因為主人因素想要改回在室內上廁所，建議先使用圍欄與放尿墊，並且在初次設置圍欄時，要將休憩、吃飯、遊樂、廁所區隔開。
想要順利教狗狗上廁所，還要有長時間的「耐心」教狗狗上廁所並不難，重要的是長時間的耐心，仔細觀察如廁訊號、引導狗狗前往正確地點，順利如廁就立刻給予口頭鼓勵，即使失誤也不能責罵，只需簡單糾正即可。反覆以上訓練步驟直到您的愛犬能在正確的地方上廁所。
若您希望愛犬能夠在正確地方上廁所，回家再也不用擔心隨地大小便問題，保持固定的生活作息習慣、固定的上廁所位置、固定的指令與手勢，就是能順利教狗狗上廁所的成功法則！
醫師介紹｜吳安妮 獸醫師
● 專長：一般內科、皮膚科
● 經歷：台灣大學附設動物醫院實習醫師，台北慈愛動物醫院夜間急診醫師，現為伊亞動物醫院院長。
● 學歷：國立嘉義大學獸醫系畢業
從小的志願就是當獸醫，希望犬貓健康也快樂。真正成為獸醫師之後經歷太多生老病死，遠離急診在自己的家鄉開了一間獸醫院。我的獸醫哲理：不斷進修才能幫助動物，do no harm 也避免過度醫療。
參考來源：
https://www.akc.org/expert-advice/training/potty-training-puppy-tips/
https://www.akc.org/expert-advice/training/how-to-potty-train-a-puppy/
https://www.akc.org/expert-advice/training/common-dog-training-mistakes/
https://www.petmd.com/dog/general-health/why-my-dog-peeing-house
https://www.thecollienois.com/common-dog-potty-training-problems-solutions/
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