教狗狗上廁所指南：5步驟訓練定點大小便，狗狗一下子就學會！

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無論是剛出生的狗寶寶，或是領養來的成犬，如廁問題永遠是最讓人困擾而且是急須完成訓練的項目，因為牠們不會知道「哪裡是上廁所的地方」，而是要透過後天訓練。想避免狗狗日後在家中隨處大小便，就要先從了解背後原因開始，循序漸進安排如廁訓練，教狗狗在對的地方上廁所！


目錄：


一、狗狗亂尿尿的3個常見原因，該如何改善？專家給您的最佳建議

雖然狗狗不太會在吃飯或睡覺的地方撒尿或大便，但牠如果在室內到處亂便溺，有可能是因為以下3種常見原因：

(一) 狗狗情緒受到外在刺激而出現漏尿行為

當狗狗聽到響亮的煙火聲、雷聲時，比較敏感的狗狗，可能會因為受到驚嚇而出現漏尿行為。或家中有客人來訪時（無論是動物還是人類），狗狗面對不熟悉的人或動物而感到害怕，或是與訪客玩樂時過度興奮，都可能會出現漏尿行為。通常這種亂尿尿行為只是暫時的，不是長期的問題。

(二) 狗狗四處尿尿做記號、占地盤
年輕、未絕育的狗容易出現尿尿標記行為，尤其是公狗。而家中的任何的事物改變，都可能導致狗狗四處尿尿做標記，例如：新來了一隻寵物、嬰兒或一件家具。您可以觀察屋內哪些位置是狗狗經常標記的地方；如果其中有一處是主人可以接受的位置，就在這些地方多放幾塊尿布墊，讓狗狗熟悉在此如廁。

(三) 疾病相關問題
如果家中的狗狗已邁入高齡，可能因關節炎、認知或神經系統疾病或泌尿系統的問題而便溺在家中。關節炎使狗狗站起來時感到疼痛，導致牠們難以迅速去正確地方如廁，直接在原地排尿。

患有認知障礙的狗狗，心情會容易感到混亂、不安，進而產生不當排尿的行為。而泌尿道感染或膀胱結石等泌尿系統疾病，也可能會造成尿道壓力改變或膀胱神經控制異常，而產生亂尿尿的現象。

吳安妮獸醫小提醒

二、教狗狗上廁所 5 步驟，讓毛小孩養成固定大小便習慣

吳安妮獸醫師建議可以按照以下五個步驟，來訓練狗兒養成正確的如廁習慣：

步驟一：安排固定排便地點
您若有時間及空間，最好安排讓狗狗在戶外如廁；但如果是住在大廈，或是不方便經常外出，在室內也可安排固定地點，放上吸收力好的尿墊，讓狗狗熟悉。

步驟二：觀察大小便前的特定行為
也就是所謂的「如廁訊號（Potty Signals）」，每隻狗狗都有屬於自己的一組如廁訊號或是肢體語言，例如：嗅聞地面、原地反覆繞圈、抓門、駝背或開始蹲下，表示自己想要大小便了。如果您能了解這些如廁訊號，就可以預測牠們何時需要外出。建議一看到這些信號就要立刻為狗狗戴上頸圈，前往適當的如廁地點，並且適時給牠一些獎勵。

步驟三：觀察大小便時機點
通常，狗狗會在剛睡醒、剛吃飽、玩耍後想要大小便，狗主人可以結合前述所提的如廁訊號，並多觀察狗狗的大小便時機點，固定帶牠到指定地點上廁所。

步驟四：使用一致口令教狗狗認識廁所
儘管狗狗很聰明，可能可以理解很多簡單詞彙，但是在教狗狗上廁所時，務必注意您的肢體語言、手勢、語氣以及說話內容，確保每個信號都一致，以免讓狗狗感到困惑。首先，可以先叫狗的名字引起牠們的注意，再來使用一致的口令像是「去廁所」來引導讓狗狗自己走去廁所，並指著地點告知廁所位置。

步驟五：大小便後立即鼓勵、摸頭
無論狗狗在做什麼，當牠們獲得獎勵時，這種行為都會得到強化。因此當狗狗在正確的地方大小便時，要立刻讚美牠們並摸摸牠們的頭以示獎勵，這種強化良好如廁的表現，對於幫助狗狗在正確的位置如廁，非常有用。


 

三、教狗狗上廁所老是失敗？看到當下該如何糾正行為？

如果在教狗狗上廁所時一直失敗，常常出現失誤把家裡搞髒弄亂時，主人要有耐心，試試下面這些方法，或許能為如廁訓練帶來一絲希望：

(一) 簡單的禁止指令
您要知道，訓練中的狗狗在不對的位置便溺是很正常的，牠們並不是刻意在搞破壞或是存心報復主人；如果狗狗只是因為失誤就被懲罰的話，牠們會感到驚嚇與困惑，下次可能會躲起來偷偷大小便，甚至是吃掉自己的排泄物以掩蓋錯誤。除此之外，懲罰也可能會破壞您與狗狗之間的情感連結。

不要因為狗狗如廁失誤而責罵或大聲喝斥毛孩，可以用溫柔且堅定的語氣說“NO”或“停”，並立刻帶牠到正確位置再次提醒。

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(二) 養成固定上廁所的時間

承接上個方法，溫柔堅定地禁止牠隨意大小便後，就要緊接著引到正確的地方（室內或戶外）。最好是為狗狗建立固定的時間表，像是吃飯、玩耍、散步和小睡的常規，小狗通常需要在吃完飯後或睡醒後立即去廁所，這樣的固定安排也會引起如廁的衝動，主人也能更準確預測小狗需要外出上廁所的時間。

每隻狗狗都是獨一無二的，上廁所的時間也不盡相同，固定的上廁所時間，是需要長時間觀察培養的

吳安妮獸醫小提醒
(三) 徹底清理氣味
立刻徹底清潔錯誤的如廁地點，並消除所有排泄物的氣味與痕跡。建議使用專門設計用於消除寵物尿液、糞便甚至嘔吐物氣味的清潔劑，並嚴格按照包裝上的說明進行操作。

由於大小便是再自然不過的行為，即使錯誤發生也不是世界末日，只要花點時間重新審視如何教狗狗上廁所的技巧與步驟，就可從上次停下的地方繼續進行。正確大小便後，立刻給予口頭獎勵，不需要一直給零食；如果狗狗習慣在戶外大小便卻因為主人因素想要改回在室內上廁所，建議先使用圍欄與放尿墊，並且在初次設置圍欄時，要將休憩、吃飯、遊樂、廁所區隔開。



想要順利教狗狗上廁所，還要有長時間的「耐心」

教狗狗上廁所並不難，重要的是長時間的耐心，仔細觀察如廁訊號、引導狗狗前往正確地點，順利如廁就立刻給予口頭鼓勵，即使失誤也不能責罵，只需簡單糾正即可。反覆以上訓練步驟直到您的愛犬能在正確的地方上廁所。

若您希望愛犬能夠在正確地方上廁所，回家再也不用擔心隨地大小便問題，保持固定的生活作息習慣、固定的上廁所位置、固定的指令與手勢，就是能順利教狗狗上廁所的成功法則！

醫師介紹｜吳安妮 獸醫師

● 專長：一般內科、皮膚科

● 經歷：台灣大學附設動物醫院實習醫師，台北慈愛動物醫院夜間急診醫師，現為伊亞動物醫院院長。

● 學歷：國立嘉義大學獸醫系畢業

從小的志願就是當獸醫，希望犬貓健康也快樂。真正成為獸醫師之後經歷太多生老病死，遠離急診在自己的家鄉開了一間獸醫院。我的獸醫哲理：不斷進修才能幫助動物，do no harm 也避免過度醫療。

參考來源：

https://www.akc.org/expert-advice/training/potty-training-puppy-tips/

https://www.akc.org/expert-advice/training/how-to-potty-train-a-puppy/

https://www.akc.org/expert-advice/training/common-dog-training-mistakes/

https://www.petmd.com/dog/general-health/why-my-dog-peeing-house

https://www.thecollienois.com/common-dog-potty-training-problems-solutions/

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