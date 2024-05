Pertanto è importante portarlo dal Medico Veterinario per sottoporlo a un checkup completo. Tuttavia, si possono osservare molti altri sintomi che possono indicare specifici disturbi digestivi.

Capire il processo digestivo del cane e cosa rappresenta la normalità per lui quando si parla di motilità intestinale o di altre funzioni corporee è utile in quanto si potrà rapidamente capire se c'è qualcosa che non va.

Diarrea e problemi digestivi nei cani

La diarrea è un sintomo comune di patologa digestiva, in particolare dell'intestino crasso e/o tenue. Se il cane ha la diarrea, sentirà la necessità di espletare i suoi bisogni più frequentemente. Le feci potrebbero essere più liquide che solide e contenere del muco. Le patologie dell'intestino crasso provocano nel cane piccole e frequenti quantità di feci diarroiche.

Costipazione nel cane

La costipazione è un altro frequente sintomo di disturbi digestivi e può essere provocata da una serie di potenziali cause latenti. Se il cane è costipato, le sue feci saranno dure o secche e i movimenti intestinali saranno meno frequenti. Può inoltre mostrare sintomi di maggiore sforzo nel tentativo di attivare l'intestino.