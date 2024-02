De juiste voeding kiezen voor het gezonde spijsverteringsstelsel van uw kat

Of u nu denkt dat uw kat een spijsverteringsprobleem heeft of niet, het is altijd de moeite waard om uw dierenarts om advies te vragen over de beste voeding. Er is een breed scala aan goed verteerbare kattenvoeding beschikbaar om aan de specifieke behoeften van elk huisdier te voldoen - van binnenshuiskatten met een lagere energiebehoefte tot kittens die extra kwetsbaar zijn.

