Is de voeding van mijn kat of hond voedzaam?

Er is een aantal factoren die de verteerbaarheid kunnen bepalen.

Samenstelling van de voeding

Type en de verhouding van de verschillende ingrediënten

Kwaliteit van de ingrediënten

De manier waarop ingrediënten worden gemalen en gekookt, kan ook een grote invloed hebben op de verteerbaarheid. Rauwe maïs heeft bijvoorbeeld een vezelige buitenkant, maar als het op de juiste manier wordt gemalen en gekookt, wordt de binnenkant makkelijker beschikbaar, waardoor het voor katten en honden veel eenvoudiger wordt om de nuttige voedingsstoffen te verteren.

Oververhitting tijdens het productieproces kan ook een nadelig effect hebben op de verteerbaarheid van vlees en dierlijke bijproducten, waardoor minder aminozuren beschikbaar zijn. Dit betekent dat er minder eiwit wordt verteerd en opgenomen.

Maar hoe weet u of de voeding van uw huisdier goed verteerbaar is en dat uw dier de voedingsstoffen binnenkrijgt die nodig zijn? Een manier is om hun ontlasting in de gaten te houden. Over het algemeen moeten honden en katten één of twee keer per dag vaste, maar niet overdreven harde ontlasting uitscheiden. Als uw huisdier minder ontlasting produceert of de ontlasting een andere consistentie heeft, kan dat een teken van een verteerbaarheidsprobleem zijn. Als ze veel moeite moeten doen om te poepen, kan dit ook een teken zijn van spijsverteringsproblemen.

Zoals altijd, moet u uw dierenarts raadplegen als u zich zorgen maakt over de maag-darmgezondheid van uw huisdier - zij kan beoordelen of uw kat of hond baat heeft bij een lichter verteerbare voeding.

Risico's van voedingstekorten bij katten en honden

Elke voedingsstof, inclusief vitamines en mineralen, speelt een rol bij de lichaamsfuncties van uw kat of hond. Daarom kunnen voedingstekorten ernstige gevolgen hebben.

Een tekort aan vitamine A in de voeding kan bijvoorbeeld leiden tot oogproblemen, huidaandoeningen en zelfs longproblemen. Een tekort aan calcium kan een verlaagd gehalte aan botmineralen veroorzaken, wat resulteert in minder sterke botten en zelfs breuken.

Daarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het voedsel dat u uw huisdier geeft, voldoet aan zijn specifieke voedingsbehoeften.