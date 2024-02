De voordelen van taurine voor honden

Honden hebben het vermogen om taurine te maken uit twee andere aminozuren: cysteïne en methionine. Om deze reden wordt het niet als een essentiële voedingsstof beschouwd in hun voeding. Vanwege de vele gezondheidsvoordelen die het biedt, kan taurine echter nog steeds een belangrijke voedingsstof zijn om op te nemen in de voeding voor honden. Vooral omdat sommige honden een tekort aan taurine kunnen krijgen.

Net als bij katten kunnen lage niveaus van taurine in het bloed worden gekoppeld aan de hartaandoening gedilateerde cardiomyopathie (DCM. Sommige hondenrassen zijn hier extra vatbaar voor.

Hoeveel taurine heeft een hond nodig?

De vereisten voor taurine zijn niet gedefiniëerd voor commerciële hondenvoeding. Als u zich zorgen maakt dat uw hond mogelijk een tekort heeft, of als u advies wilt over hoeveel taurine uw hond nodig heeft in zijn voeding, vraagt het dan aan uw dierenarts.

Tekenen van taurinedeficiëntie bij katten en honden

Aangezien taurine zulke uitgebreide gezondheidsvoordelen biedt, kunnen de tekenen dat uw kat of hond een tekort heeft variëren en kunnen bestaan uit:

Slecht zicht

Belemmerde groei

Ademhalingsproblemen

Hartziekte

Doofheid

Als uw kat of hond één van deze signalen vertoont, of als u zich zorgen maakt over de gezondheid, is het altijd het beste om naar de dierenarts te gaan voor een controle.

Hoe taurine toe te voegen aan de voeding van een kat of hond

De rijkste bronnen van taurine zijn vlees en gevogelte (inclusief inwendige organen zoals lever en nieren), zeevruchten en eieren - het wordt niet aangetroffen in plantaardige ingrediënten. Bij Royal Canin bevat al onze voeding voor katten en honden taurine als onderdeel van een zorgvuldig uitgebalanceerde voedingsmix die is ontworpen voor de gezondheidsvereisten van elk specifiek ras.