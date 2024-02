Zodra de voedingsbehoeften van uw huisdier zijn vastgesteld en u een voedingsformule krijgt van een veterinaire voedingsdeskundige, moet u investeren in gespecialiseerde apparatuur, zoals:

een hoge kwaliteit vleesmolen

hakmessen

messen

scharen

kommen

schalen

containers

handschoenen

snijplanken

Tijdens het bereidingsproces moet ook aan strikte hygiëne-normen worden voldaan om bacteriële besmetting te voorkomen.

Het kan ook moeilijk zijn om de juiste ingrediënten voor elke voedingsstof te selecteren. Uw veterinaire voedingsdeskundige zal specifieke ingrediënten selecteren zodat uw hond elke voedingsstof in de juiste hoeveelheid krijgt. Sommige ingrediënten die ons voedzaam lijken, kunnen giftig zijn voor uw hond. Uien zijn bijvoorbeeld een geweldige bron van vitamines en kalium, beide belangrijke voedingsstoffen voor huisdieren, maar ui als ingrediënt is, ongeacht de manier van bereiden, in feite giftig voor honden.

Zelfs met veilige ingrediënten voor honden zullen degenen die niet gewend zijn voer voor huisdieren te maken, het waarschijnlijk moeilijk vinden om de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden samen te stellen en is er een risico op over- of ondervoeding als dit niet correct wordt gedaan.

Hoewel het misschien makkelijk is om zelfgemaakte recepten voor diervoeding te vinden, is het belangrijk om te bedenken dat het, zelfs met de juiste apparatuur en veilige, voedzame ingrediënten, nog steeds erg moeilijk kan zijn om een complete en evenwichtige voeding te maken. Voordat u uw eigen huisdiervoer gaat maken, moet u een veterinaire voedingsdeskundige raadplegen die de wetenschappelijke en nutritionele kennis heeft om de gezondheid en het welzijn van uw hond volledig te ondersteunen met zelfbereide voedingen.

Honden zijn niet hetzelfde als mensen

Bij het overwegen van zelfbereid voedsel, is het belangrijk te onthouden dat honden heel anders zijn dan mensen, zowel qua voeding als qua eetgewoonten.

Smaak is voor honden minder belangrijk dan voor mensen. We hebben 9000 smaakpapillen en honden 1700, dus hun smaak is minder ontwikkeld.2

Als mensen genieten we kauwend van ons voedsel, maar honden bijten en scheuren, wat betekent dat ze minder kauwen en sneller eten. Voedsel brengt veel minder lang tijd door op hun palette, waardoor smaak veel minder belangrijk wordt.

In tegenstelling tot mensen hebben honden geen gevarieerdee voeding nodig. In feite kan het te snel veranderen van de voeding ervoor zorgen dat de hond maagklachten ervaart. Als u uw huisdier ooit op een nieuwe voeding moet zetten, is het belangrijk om dit langzaam en in fasen te doen. Lees onze gids voor meer informatie.

Het belangrijkste voor een hond is de combinatie van het aroma, de textuur en de temperatuur van zijn voeding en de regelmaat en routine van het eten. Het uiterlijk, de kleur en de variatie van voedsel is voor hem minder belangrijk, en er is eigenlijk een risico op spijsverteringsproblemen als u zijn voeding te vaak verandert.