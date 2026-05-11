1. Organisator:

Deze actie wordt georganiseerd door Royal Canin Nederland B.V. Onderneming naar Nederlands recht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 16040100. Met statutaire zetel op het adres Poort van Veghel 4930, 5466 SB Veghel (Royal Canin).

2. Actieperiode:

De actie loopt van 11.05.2026 tot 31.12.2026, of zolang de voorraad strekt.

3. Deelname:

Deelname aan deze actie staat open voor alle klanten van de Royal Canin webshop van 18 jaar en ouder. Werknemers van de Organisator, hun familieleden en iedereen die professioneel bij deze actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname.

4. De actie: Het kittenpakket

Het "ROYAL CANIN® kittenpakket" is verkrijgbaar vanaf € 8,49 en omvat de volgende producten:

Inhoud Beschrijving Droogvoeding Een zak ROYAL CANIN® Kitten droogvoeding, afgestemd op de specifieke behoeften van je kitten. Natvoeding Gratis: 12 maaltijdzakjes ROYAL CANIN® Kitten natvoeding. Bewaarbus Een gratis exclusieve bewaarbus om tot 2 kg droogvoeding vers te houden. Digitale Voucher Een voucher voor 50% korting op je tweede aankoop. Zie artikel 5 voor de voorwaarden.

5. Voorwaarden voor de 50% kortingscode:

Om in aanmerking te komen voor de 50% kortingscode (de "Kortingscode"), moeten deelnemers op het moment van aankoop van het Kittenpakket aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

a) Een account aanmaken op de website van de Organisator.

b) Expliciete toestemming ("opt-in") geven voor het ontvangen van marketingcommunicatie en nieuwsbrieven van Royal Canin via e-mail.

De Kortingscode wordt na de aankoop uitsluitend verzonden naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het geregistreerde account. Deze voorwaarde is gesteld om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die het verzenden van promotionele inhoud zonder uitdrukkelijke toestemming verbiedt.

6. Algemene Voorwaarden:

Het aanbod is niet overdraagbaar en de korting is niet inwisselbaar voor contant geld.

Door de aankoop van het kittenpakket verklaren deelnemers zich akkoord met deze actievoorwaarden.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Beslissingen van de Organisator met betrekking tot alle aspecten van de actie zijn definitief en bindend.

7. Toepasselijk recht:

Deze Algemene Voorwaarden en koopovereenkomsten die via de Website worden gesloten, worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd naar Nederlands recht. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.