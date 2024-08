Moet je je kat in bad doen? Katten zijn over het algemeen kieskeurige zelfverzorgers en baden is meestal niet nodig of aan te raden. Het is echter wel mogelijk om ze af en toe in bad te doen om verharen tegen te gaan en hun vacht schoon te houden.

Als je besluit om je kat in bad te doen, is het belangrijk om ze geleidelijk aan water te laten wennen en ze de tijd te geven om in en rond het water te zijn. Gebruik een geschikte kattenspecifieke shampoo en zorg voor een zachte en rustige omgeving tijdens het badderen. Let op hun lichaamstaal en houd niet vol als ze zich ongemakkelijk of angstig voelen.

Of, in plaats van een bad, kun je overwegen om hun vacht af te sponzen met een vochtige doek. De meeste katten verdragen dit tijdens een bad.