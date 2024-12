Wat gebeurt er na ontworming van je kitten?

Het ontwormen van je kitten is veilig en de kans dat je kitten bijwerkingen ervaart, is klein. Het kan zijn dat je dode wormen aantreft in de ontlasting van je kitten. Je kunt dode wormen tot wel twee weken na de behandeling terugvinden in de ontlasting.Een enkele keer kan je kitten wat last krijgen van zijn buik, overgeven of diarree krijgen na een ontworming. Als je kitten de ontworming krijgt, doodt dit direct alle volwassen wormen en dat kan ongemak bij je kitten veroorzaken, afhankelijk van hoeveel wormen hij in zijn lijfje had. Na een dag of twee herstelt je kitten waarschijnlijk vanzelf weer. Een heel enkele keer kan je kitten zoveel wormen hebben dat er een verstopping ontstaat of hij echt goed ziek wordt na het toedienen van de kuur. Dat kan gevaarlijk zijn, dus houd wel je kitten na de ontworming goed in de gaten. Is je kitten ziek of oncomfortabel, raadpleeg dan altijd je dierenarts.