Indoor Sterilised 7+ in Gravy (brokjes in saus)

Omschrijving

ROYAL CANIN® Indoor 7+ in Gravy (brokjes in saus) is speciaal samengesteld om de eerste fase van veroudering bij de binnenkat vanaf 7 jaar goed te ondersteunen. Zo bevat de voeding een synergetisch antioxidantencomplex (met onder andere vitamine C en E), gecombineerd met een aangepast fosforgehalte om de nieren te ondersteunen. ROYAL CANIN® Indoor 7+ in Gravy heeft een specifiek voedingsprofiel met een aangepaste verhouding aan eiwitten, vetten en koolhydraten. Katten geven instinctief de voorkeur aan deze voeding omdat de samenstelling dicht in de buurt komt van die van hun natuurlijke voorkeur. Omdat ook bij katten smaken verschillen, is ROYAL CANIN® Indoor 7+ beschikbaar als natvoeding in een overheerlijke saus en als krokante brok. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je kat gemengd te voeren, zodat zij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt.

