Overstappen naar ander kattenvoer

Als je besluit kattenbrokken te gaan geven die de gezondheid van de urinewegen van jouw kat ondersteunen, is het belangrijk dat je dit met beleid doet. Ineens overstappen op een andere voeding, kan de spijsvertering van je kat belasten. Je kunt je kat aan nieuwe voeding laten wennen volgens dit schema.

Wat kan ik nog meer doen bij urinewegproblemen bij mijn kat?

Als je kat te zwaar is of regelmatig stress ervaart, is de kans op urinewegproblemen groter. Je kunt dus je best doen om je kat op een gezond gewicht te houden en factoren die stress veroorzaken (zoals drukte, andere huisdieren, te weinig beweging of uitdaging) tot een minimum te beperken.

Daarnaast is het belangrijk dat je kat een fijne kattenbak heeft, die op een rustige, maar altijd bereikbare plek in huis staat. Zorg dat de bak groot genoeg is en dat er een vulling in zit, die je kat ook prettig vindt. Elke kat heeft zijn eigen voorkeur, dus zet bijvoorbeeld twee bakken neer, met elk een andere vulling. Je kat zal aangeven welke vulling zijn voorkeur heeft. De bak moet ook groot genoeg zijn, zodat ze er makkelijk in kan ronddraaien, zonder de zijkanten aan te raken.

Ook is het heel belangrijk dat je je kat goed stimuleert om voldoende te drinken. Plaats in je huis meerdere bakjes met vers water. Ook zijn katten dol op stromend water, dus een drinkfontein kan je kat wellicht stimuleren om meer te drinken!

