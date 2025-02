Dieetvoer ter ondersteuning van de urinewegen bij katten

Katten met gevoelige urinewegen kunnen baat hebben bij een gespecialiseerde voeding die is samengesteld ter ondersteuning van de blaas en urinewegen. Deze dieetvoeding bevat een uitgebalanceerde mineralenmix en helpt een optimale urineconcentratie te bevorderen. Dit draagt bij aan het welzijn van jouw kat en kan helpen om urinewegproblemen te verminderen. Deze voeding is exclusief verkrijgbaar bij de dierenarts. Vraag jouw dierenarts om advies over de juiste voeding voor jouw kat.