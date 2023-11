Omschrijving

Beweegt je kat minder en slaapt ze veel? Klimt ze niet meer naar haar favoriete plekje bovenin de krabpaal? Verzorgt ze haar vacht minder goed, of doet ze haar ontlasting misschien niet meer in de bak? Dan kan je dierenarts een speciale voeding adviseren die bijdraagt aan de ondersteuning van gezonde gewrichten. Gewrichtsproblemen komen vaak voor Tot wel 90% van de katten ouder dan 12 jaar heeft gewrichtsproblemen. Ondanks dat dit erg pijnlijk kan zijn voor je kat, laten katten dit niet gauw merken! Gelukkig kun je haar gewrichten op verschillende manieren gezond helpen houden, bijvoorbeeld door te zorgen voor een gezond gewicht (want overgewicht geeft extra belasting aan de gewrichten) en door speciale voeding te geven. Speciale voeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Mobility is speciaal ontwikkeld om de gewrichten van je kat te ondersteunen. Het bevat nutriënten als groenlipmosselextract en hoge gehalten aan EPA en DHA om gezonde gewrichten te helpen behouden. In een klinisch onderzoek werd wetenschappelijk bewezen dat katten die ROYAL CANIN® Mobility kregen een toegenomen activiteit vertoonden. Zo help je jouw kat om lekker in beweging te blijven

