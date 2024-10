Natuurlijk wil je je kat ook veilig houden in je appartement. Denk dan bijvoorbeeld aan het balkon, en zet deze bij voorkeur af, zodat hij niet op de railing kan springen of tussen de spijlen door kan vallen. Heb je kiep-kantelramen, vermijd dan de kiepstand in ruimtes waar je kat komt. Je kat kan naar buiten willen gaan en vast komen te zitten in het smalle deel. Speciale beschermroosters zijn ook een mogelijkheid. Is je kat dol op eten, sluit je koelkast en keukenkastjes dan met kindveilige sluitingen om te voorkomen dat je kat bij eten of gevaarlijke producten kan komen. Het openbreken van prullenbakken is ook een favoriete bezigheid van katten; berg deze daarom op in kasten. Denk ook aan de planten die je in je appartement zet, zie de extra tip onder deze opsomming.