Onze gids voor binnenkatten

Speeltijd Je binnenkat heeft dagelijks meerdere speelmomenten nodig. Deze hoeven niet lang te zijn; 3-5 minuten en dan het liefst een aantal keer per dag zou voldoende moeten zijn. Je kunt spelen met een speelhengel waarbij je het jachtgedrag van je kat stimuleert door langzaam en snel weg te bewegen en het speeltje te laten vangen. Veel katten worden gestimuleerd door het geven van speeltjes waar kattenkruid (catnip) in zit. Het verstoppen van speeltjes of lekkers en je kat aanmoedigen om te zoeken kunnen ook leuk zijn. Wissel regelmatig van speeltjes, want katten zijn snel uitgekeken op hun speelgoed.

Eten geven Probeer van het eten geven ook een spelletje te maken. Natvoer zou je op een likmatje kunnen geven en met brokjes kunnen je leuke voerpuzzels doen. Je kat moet hier wel even aan wennen, dus zorg dat je er de eerste keren bij bent en kijk goed of hij niet gefrustreerd raakt. Gebeurt dat wel, stop het spelletje dan en geef hem zijn brokjes op de normale manier. De volgende keer proberen jullie het gewoon nog een keertje. Zo stimuleer je zijn oplossingsvermogen en heeft je kat weer zijn mentale uitdaging gehad voor de dag! Bijkomend voordeel is dat langzaam eten zorgt voor een betere verzadiging en je zo overgewicht gemakkelijker voorkomt.

Je woning indelen De indeling van je woning is ook belangrijk. Het verspreiden van bronnen (ligplek, kattenbak, eetplek) is belangrijk om beweging te stimuleren. Een binnenkat moet toegang hebben tot meerdere ruimtes in huis. Het verkennen van ruimtes en objecten stimuleert het nieuwsgierige karakter van katten en dat is een basisbehoefte. Deze verkenningsbehoefte kan ook gestimuleerd worden door een lege doos neer te zetten, tunneltje te plaatsen, of soms toegang te geven tot een ruimte die normaal is afgesloten zoals het washok. Daarnaast vinden katten het heerlijk om van hoogtes de boel te observeren. Een stevige, hoge kattenboom of een krabpaal met een lekker slaapplekje bovenop, wordt ontzettend gewaardeerd door katten. De ideale locatie is voor het raam. Dat ze hun nagels er ook nog in mogen zetten, is helemaal bonus!

Krabben Want krabben is natuurlijk gedrag voor je kat. Het geeft hem een moment om zijn hele lijf even lekker te stretchen. Daarom moeten krabpalen ook een juiste hoogte hebben: je kat moet zich helemaal uit kunnen strekken. Omdat katten verschillen in hun voorkeuren om aan een verticaal of horizontaal oppervlak te krabben, kun je naast palen en krabplanken ook horizontale krabmatten aanbieden. Tijdens het krabben worden ook zijn nagels verzorgd en – niet geheel onbelangrijk – het verkleint de kans dat hij zijn nagels in je goede bank of stoel zet…